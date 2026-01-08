हिमाचल प्रदेश के चंबा में बड़ा हादसा हो गया, जहां बुधवार देर शाम चंबा-तीसा मुख्य मार्ग पर एक बोलेरो कैंपर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. इस हादसे में कार में सवाल तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. ये हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है.

इस घटना को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार देर शाम चंबा से तीसा मार्ग की ओर एक बोलेरो कैंपर जा रही थी. इसी दौरान गुनू नाला के पास गाड़ी चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई.

अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी बोलेरो

गाड़ी गिरने की आवाज सुनकर आसपास से ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने तत्काल राहत व बचाव कार्य शुरू किया. इस बीच ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को हादसे की सूचना दी. ग्रामीणों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी. जबकि दो युवक घायल हो गए.

पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को बाहर निकाला और तत्काल पास के चंबा मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उनकी हालत बेहद गंभीर थी. इलाज के दौरान दोनों युवकों की मौत हो गई. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. जिसके बाद उनके शवों को परिजनों को सौंप दिया.

हादसे में मारे गए युवकों की पहचान तारो चंद गांव दवारी, थान सिंह उर्फ सन्नी गांव सुमरा, बालो गांव पुंदरोड़ी डाकघर चांजू तहसील चुराह चंबा के रूप में हुई है. जिनकी उम्र क्रमशः 22, 19, 17 वर्ष बताई जा रही है. एसपी चंबा विजय कुमार सकलानी ने घटना की पुष्टि की है.

पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि एक बोलेरो कैंपर वाहन अनियंत्रित होकर करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरा. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए चंबा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया.