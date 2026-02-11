'जेब में बैक डेट की चिट्ठियां लेकर घूमना शोभा नहीं देता', जयराम ठाकुर का CM सुक्खू पर तंज
Himachal Politics: कुल्लू में 'समर्पण दिवस' पर जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला. उन्होंने मुख्यमंत्री पर ओछी राजनीति करने और आर्थिक बदहाली के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया.
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कुल्लू के भुंतर में आयोजित 'समर्पण दिवस' पर सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा होती है, लेकिन जेब में 'बैक डेट' की चिट्ठियां लेकर घूमना और ओछी राजनीति करना उन्हें शोभा नहीं देता.
जयराम ठाकुर ने प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए कांग्रेस के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) के मुद्दे पर आंकड़ों के जरिए केंद्र सरकार का बचाव किया.
'मोदी राज में मिली 45,000 करोड़ की ग्रांट'
उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल (2010-14) में हिमाचल को मात्र 7,800 करोड़ रुपये की RDG मिली थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल (2015-20) में यह राशि बढ़कर 45,000 करोड़ रुपये हो गई. उन्होंने स्पष्ट किया कि वित्त आयोग ने पहले ही RDG को धीरे-धीरे कम (टेपर डाउन) करने के संकेत दिए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने समय रहते उचित मंच पर अपना पक्ष नहीं रखा और अब अपनी नाकामी छिपाने के लिए केंद्र पर दोष मढ़ रहे हैं.
'मित्रों पर लुटा रहे खजाना'
पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता पाने के लिए आनन-फानन में 10 गारंटियां तो दे दीं, लेकिन अब उसका आर्थिक बोझ केंद्र पर डालना चाहती है, जो न्यायसंगत नहीं है. उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार खजाना खाली होने का रोना रो रही है और हिम केयर, सहारा, शगुन जैसी जनहितैषी योजनाओं का बजट रोक रही है, वहीं दूसरी तरफ 'मित्रों' को कैबिनेट रैंक और महंगी गाड़ियां बांटकर सरकारी धन लुटाया जा रहा है.
'सरकार को छात्र संगठन की तरह चला रहे सीएम'
जयराम ठाकुर ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार को एक 'छात्र संगठन' की तरह चला रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि विपक्ष प्रदेश के हितों के लिए चुप नहीं बैठेगा. केवल शोर मचाने से सरकार की 'नालायकी' नहीं छिपेगी. कार्यक्रम में पूर्व सांसद महेश्वर सिंह और स्थानीय विधायकों सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता उपस्थित रहे.
