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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल: पंचायती राज चुनाव के लिए मतदान जारी, पहले चरण में 1293 पंचायतों में डाले जा रहे वोट

हिमाचल: पंचायती राज चुनाव के लिए मतदान जारी, पहले चरण में 1293 पंचायतों में डाले जा रहे वोट

हिमाचल में पंचायती राज चुनाव के लिए मतदान जारी है. आज 26 मई को पहले चरण में 1293 पंचायतों में मतदान हो रहा है. चुनाव को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 26 May 2026 01:03 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश में तीन चरणों में हो रहे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण के लिए मंगलवार को मतदान जारी है. पहले चरण में प्रदेश की 1293 पंचायतों में मतदान हो रहा है. चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं.

निर्वाचन आयोग की ओर से 8,198 कर्मचारियों और अधिकारियों की चुनाव ड्यूटी लगाई गई है. प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव तीन चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं. पहले चरण का मतदान आज जबकि दूसरे का 28 मई और तीसरे चरण का मतदान 30 मई को होगा. मतदान समाप्त होने के साथ ही पंचायत प्रधान, उपप्रधान और पंच पदों के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. जबकि जिला परिषद (जिप) और पंचायत समिति सदस्य (बीडीसी) के नतीजे तीनों चरणों की मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद 31 मई को एक साथ घोषित किए जाएंगे.

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21678 मतदान केन्द्र स्थापित

हिमाचल में कुल 3754 पंचायतों में चुनाव हो रहा है. पहले चरण में आज 1293 पंचायतों, दूसरे चरण में 1274, तीसरे और अंतिम चरण में 1187 पंचायतों में चुनाव होगा. 2020 में 78 फीसदी के लगभग मतदान हुआ था. इस बार इसको बढ़ाने की कोशिश हिमाचल निर्वाचन आयोग करेगा. हिमाचल प्रदेश में चुनावों के लिए 21678 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं. 3554 मतदान केन्द्र संवेदनशील है जबकि 1585 अति संवेदनशील हैं.

हिमाचल में कुल 50 लाख 79 हजार 48 वोटर हैं. जिनमें से 25 लाख 67 हजार 770 पुरुष मतदाता, 25 लाख 11 हजार 249 महिला मतदाता हैं. पांवटा की भाटावाली पंचायत में सबसे अधिक 4623 मतदाता जबकि पूह की ग्राम पंचायत सुमरा में सबसे कम 178 मतदाता हैं. पंचायत चुनावों के लिए 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. लाहौल स्पीति के काजा की ग्राम पंचायत लांगना कौमिक में सबसे ऊंचा मतदान केंद्र 4587 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 26 May 2026 01:03 PM (IST)
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Shimla News HImachal Pradesh News
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