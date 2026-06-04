हिमाचल प्रदेश के राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने पंचायती राज चुनावों को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताने के भाजपा के दावे को खारिज कर दिया है. उन्होंन कहा कि पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़े गए, इसलिए इन्हें विधानसभा चुनाव का जनादेश बताना पूरी तरह गलत है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महंगाई, बेरोजगारी और मनरेगा जैसे अहम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है.

'पंचायत चुनाव पूरी तरह खुले चुनाव थे'

नेगी ने कहा कि राज्य की 3754 पंचायतों में से लगभग 2400 पंचायतों में कांग्रेस समर्थित प्रधान चुने गए हैं. पंचायतों में केवल प्रधान नहीं, बल्कि वार्ड सदस्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उनके सहयोग के बिना पंचायत संचालन संभव नहीं है. नगर निकाय चुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनाव पार्टी आधार पर लड़े गए थे, जिनमें चार नगर निगमों में से तीन पर भाजपा को सफलता मिली, लेकिन पंचायत चुनाव पूरी तरह खुले चुनाव थे. उन्होंने दावा किया कि कुल्लू की छह नगर पंचायतों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विजयी हुए हैं और प्रदेश की 53 नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों में से 29 पर कांग्रेस का कब्जा है.

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पंचायती राज व्यवस्था को महात्मा गांधी की सोच बताते हुए नेगी ने कहा कि राजीव गांधी के नेतृत्व में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायतों और शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला. उन्होंने कहा कि महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का श्रेय कांग्रेस को जाता है.

जयराम ठाकुर को जवाब देना चाहिए

मनरेगा को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रोजगार गारंटी योजना को कमजोर किया गया है और हिमाचल प्रदेश के लिए मिलने वाली राशि में भी कटौती की गई है. वहीं महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए. नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस्तीफा मांगने के बजाय विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर को जवाब देना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने धनबल के जरिए चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया था, लेकिन उपचुनावों में जनता ने कांग्रेस के पक्ष में फैसला दिया.

अवैध वसूली का सरकार विरोध करती है

पंजाब में हिमाचल की गाड़ियों से कथित रूप से खालसा टैक्स वसूले जाने के मामले पर मंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों को अपने वैधानिक कर लगाने का अधिकार है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति या संगठन कानून से बाहर जाकर अवैध वसूली करता है तो यह पूरी तरह गलत है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री इस विषय को पंजाब सरकार के समक्ष उठा चुके हैं और हिमाचल सरकार भी मामले को उचित स्तर पर उठा रही है. नेगी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और राज्यों के बीच सौहार्द कायम रखना सभी की जिम्मेदारी है तथा किसी भी प्रकार की अवैध वसूली या लोगों को परेशान करने की घटनाओं का सरकार विरोध करती है.

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