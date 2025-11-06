शिमला: कब होगे पंचायत चुनाव? CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया बड़ा अपडेट

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पंचायत चुनावों को लेकर सरकार की स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव समय पर ही होंगे और सरकार चुनाव आयोग को पूरा सहयोग देगी. जिससे चुनावों को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है. शिमला में मीडिया के सवाल पर सीएम सुक्खू ने कहा कि चुनाव करवाने की प्रक्रिया चल रही है. चुनाव समय पर करवाए जाएंगे. सीएम ने संगठन को लेकर कहा कि जल्द ही सभी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा.

सीएम ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में अभी डिजास्टर एक्ट लगा है. सरकार का दायित्व बनता है सबसे पहले आपदा प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाई जाए. पंचायतों की सड़कों को खोला जाए. जैसे ही सभी पंचायतों की सड़कें खुलेंगी, चुनाव करवाए जाएंगे.

आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचा रही है सरकार

सरकार आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए 10 नवंबर को मंडी में कार्यक्रम का आयोजन कर रही है. जिसमें आपदा प्रभावित परिवारों को घर निर्माण के लिए धनराशि मुहैया करवाई जाएगी. पहली किस्त के तौर पर चार लाख रुपये दिए जाएंगे. आवास निर्माण के लिए सरकार की ओर से 7 लाख रुपये दिए जाएंगे.

कांग्रेस संगठन पर क्या बोले सीएम सुक्खू?

करीब एक साल से भंग कांग्रेस संगठन के गठन को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एक सप्ताह में सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. जल्द ही कांग्रेस संगठन का गठन कर लिया जाएगा. इस बात को लेकर हो रही चर्चाओं पर भी विराम लगता हुआ दिखाई दिया.

स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं की मंजूरी पर बोले सीएम

हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) की सहायता से प्रदेश में स्वास्थ्य संरचना को सुदृढ़ करने के लिए 1422 करोड़ की परियोजना की मंजूरी मिली है. इसको लेकर सीएम ने कहा कि भाजपा नेता इसका झूठा श्रेय लेने के कोशिश कर रहें हैं. (JICA) में हिमाचल का 28 फीसदी शेयर हैं. ये विपक्ष के नेता जय राम भूल जाते हैं.

उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट को फाइनेंस स्वीकृत करता है ये प्रोजेक्ट है जो जापान से मिला है यदि ये प्रोजेक्ट केन्द्र का है तो जय राम ठाकुर इसका स्वीकृति पत्र दिखाए. अपने पांच साल के कार्यकाल में तो जय राम ठाकुर कुछ नहीं कर पाए. यदि जय राम ठाकुर फाइनेंस को समझते तो हिमाचल का इतना बेड़ा गर्क नहीं करता.

भाजपा विधायक हंस राज पर लगे आरोपों पर सीएम ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी, लेकिन लड़की ने एक साल पहले भी इसकी शिकायत की थी जिस पर लड़की ने माफी मांगी थीं. ऐसे में पुलिस हर पहलू की जांच करेगी.