हिमाचल प्रदेश में हुए नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का जनादेश बताया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने चुनाव परिणामों पर खुशी जताते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने साफ संदेश दे दिया है कि वह वर्तमान कांग्रेस सरकार से संतुष्ट नहीं है.

शिमला में डॉ. बिंदल ने कहा कि प्रदेश की 25 नगर परिषदों में से 18 में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है. वहीं 22 नगर पंचायतों में से 12 में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ चुनावी आंकड़े नहीं हैं, बल्कि जनता के मूड का साफ संकेत हैं.

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कांग्रेस सरकार के खिलाफ नाराजगी का दावा

डॉ. बिंदल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद लोगों को विकास की उम्मीद थी, लेकिन जनता को निराशा हाथ लगी. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी और प्रशासनिक अव्यवस्था को संभालने में पूरी तरह विफल रही है.

उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनावों के नतीजे बताते हैं कि लोगों का भरोसा कांग्रेस से उठता जा रहा है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक जनता अब बदलाव चाहती है और यही वजह है कि शहरी इलाकों में बीजेपी को मजबूत समर्थन मिला.

कई जिलों में भाजपा का शानदार प्रदर्शन

बीजेपी ने कई जिलों में अपने प्रदर्शन को बड़ी उपलब्धि बताया है. डॉ. बिंदल के अनुसार बिलासपुर जिले की तीनों नगर परिषदों और एक नगर पंचायत में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की. वहीं ऊना जिले में दोनों नगर परिषदों और चारों नगर पंचायतों में बीजेपी को सफलता मिली.



उन्होंने कहा कि सोलन जिले की दोनों नगर परिषदों और दोनों नगर पंचायतों में कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो गया. इसके अलावा कांगड़ा, महासू और सुंदरनगर जैसे क्षेत्रों में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया.



महासू जिले की दोनों नगर परिषदों में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों की जीत को भी पार्टी ने बड़ी सफलता बताया. बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह नतीजे आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री और मंत्रियों के क्षेत्रों में भी भाजपा को बढ़त

बीजेपी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री और कई कांग्रेस मंत्रियों के प्रभाव वाले इलाकों में भी बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है. पार्टी का कहना है कि इससे साफ हो गया है कि कांग्रेस अपने ही गढ़ में कमजोर पड़ रही है.

डॉ. बिंदल ने कहा कि जनता अब कांग्रेस सरकार के कामकाज से परेशान हो चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और लोगों का भरोसा लगातार कम हो रहा है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नगर निकाय चुनावों के नतीजे आने वाले विधानसभा चुनावों की झलक हैं. उन्होंने कहा कि “यह सिर्फ ट्रेलर है, असली तस्वीर 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखाई देगी.”



उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. साथ ही कहा कि बीजेपी विकास, सुशासन और पारदर्शिता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी.

कार्यकर्ताओं और जनता का जताया आभार

डॉ. राजीव बिंदल ने चुनाव में जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के आशीर्वाद से पार्टी को यह सफलता मिली है.

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उन्होंने प्रदेश की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि भाजपा लोगों के भरोसे को और मजबूत करने का काम करेगी. पार्टी आने वाले समय में जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देगी और प्रदेश के विकास के लिए काम करेगी.