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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal News: हिमाचल निकाय चुनाव में BJP की जीत, जयराम ठाकुर बोले- 'जनता ने कांग्रेस को नकारा'

Himachal News: हिमाचल निकाय चुनाव में BJP की जीत, जयराम ठाकुर बोले- 'जनता ने कांग्रेस को नकारा'

Himachal Nikay Chunav 2026: पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी की जीत पर प्रदेशवासियों का अभार जताया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी हार का अंदाजा पहले से था.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 18 May 2026 10:43 PM (IST)
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हिमाचल में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि यह परिणाम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की नाकामी, भ्रष्टाचार, अराजकता और माफिया राज को जनता द्वारा पूरी तरह नकारने का स्पष्ट संदेश है.

'जनता कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त हो चुकी है'- जयराम ठाकुर

शिमला स्थित बीजेपी मुख्यालय 'दीप कमल' में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार के झूठे वादों, जनविरोधी निर्णयों और कुशासन से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है. प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ी है, माफिया तत्वों को संरक्षण मिला है और भ्रष्टाचार ने शासन व्यवस्था को खोखला कर दिया है.

स्थानीय निकाय चुनावों के परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि जनता अब कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है. मुख्यमंत्री झूठे हैं और उन पर उनके मंत्री ही भरोसा नहीं करते हैं. मुख्यमंत्री चुनाव के परिणाम जानते थे, इसी वजह से वह चुनाव से भागते रहे. अब वह परिणामों से विचलित हैं और ममता बनर्जी की तरह बातें कर रहे हैं. उन्हें आज का और आगे का भी जनादेश स्वीकार करना चाहिए.

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'मुख्यमंत्री को अपनी हार का अंदाजा पहले से था'

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह जीत केवल बीजेपी की चुनावी सफलता नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों के बीजेपी के प्रति विश्वास और कांग्रेस सरकार के खिलाफ गहरे जनाक्रोश का प्रतीक है. जनता ने मुख्यमंत्री के झूठ, भ्रम और प्रचार की राजनीति को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है. जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी हार का अंदाजा पहले से था. यही कारण रहा कि कांग्रेस सरकार लगातार स्थानीय निकाय चुनावों से भागती रही और माननीय न्यायालय के आदेश के बाद ही चुनाव करवाने पड़े. अब चुनाव परिणामों ने साफ कर दिया है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से पूरी तरह मोहभंग कर चुकी है.

नेता प्रतिपक्ष ने इस ऐतिहासिक जीत में योगदान देने वाले सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों को हार्दिक बधाई देते हुए प्रदेश की देवतुल्य जनता का हृदय से आभार व्यक्त किया. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में प्रदेश के अन्य चुनावों में भी जनता बीजेपी को और अधिक समर्थन देकर कांग्रेस सरकार को करारा जवाब देगी. 

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 18 May 2026 10:43 PM (IST)
Tags :
Jairam Thakur HIMACHAL NEWS Himachal Nikay Chunav 2026
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