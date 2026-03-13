हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल में सूखे के हालात से किसानों की चिंता बढ़ी, मौसम विभाग का बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

हिमाचल में सूखे के हालात से किसानों की चिंता बढ़ी, मौसम विभाग का बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

Himachal News In Hindi: हिमाचल प्रदेश सूखे की चपेट में है, 98% कम बारिश हुई है. मौसम विभाग ने 14 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: जतिन राय | Updated at : 13 Mar 2026 02:23 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश में मौसम की बेरुखी के चलते सूखे जैसे हालात बने हुए हैं और किसानों-बागवानों को फसलें खराब होने का डर सताने लगा है. जनवरी से अब तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी न के बराबर हुई है. इसी बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है. मौसम विभाग के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि 14 मार्च की मध्यरात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम बदलेगा और 16 मार्च की शाम तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की बारिश तथा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना है.

 1 से 12 मार्च के बीच 98% कम वर्षा

मौसम विभाग के आंकड़े चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं. 1 मार्च से 12 मार्च तक प्रदेश में केवल 0.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है जबकि सामान्य तौर पर इस अवधि में करीब 45 मिलीमीटर वर्षा होती है. इस तरह प्रदेश में अब तक करीब 98 प्रतिशत कम वर्षा हुई है. शोभित कटियार ने उम्मीद जताई कि 15 मार्च से शुरू होने वाली वर्षा गतिविधियों से इस कमी में कुछ सुधार होगा.

 13-14 मार्च शुष्क, सोलन और मंडी में शीत लहर अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार 13 और 14 मार्च को मौसम सामान्य रूप से शुष्क बना रहेगा. हालांकि कई स्थानों पर तापमान सामान्य से करीब दो डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है. सोलन और मंडी जिलों में शीत लहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. 15 मार्च से दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है.

 15 मार्च को मध्य पर्वतीय जिलों में थंडरस्टॉर्म की संभावना

कटियार ने बताया कि 15 मार्च को कुछ मध्य पर्वतीय जिलों में गरज-चमक यानी थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं. 16 और 17 मार्च को तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा लेकिन 18 मार्च को पूरे प्रदेश में दिन और रात के तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की जा सकती है. पिछले 24 घंटों में चंबा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति के कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगामी दिनों में कहीं भी भारी बारिश या भारी बर्फबारी का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

और पढ़ें

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read
Published at : 13 Mar 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
WEATHER NEWS HImachal Pradesh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में सूखे के हालात से किसानों की चिंता बढ़ी, मौसम विभाग का बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
हिमाचल में सूखे के हालात से किसानों की चिंता बढ़ी, मौसम विभाग का बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
हिमाचल प्रदेश
LPG संकट के बीच BJP सांसद कंगना रनौत का बयान- 'प्रधानमंत्री को मौका भी देना पड़ेगा वो...'
LPG संकट के बीच BJP सांसद कंगना रनौत का बयान- 'प्रधानमंत्री को मौका भी देना पड़ेगा वो...'
हिमाचल प्रदेश
LPG Crisis News Live: सिलेंडर छोड़िए, चूल्हे-भट्टियों की डिमांड भी नहीं हो रही पूरी! चाय-पूड़ी की दुकानें बंद करने को मजबूर लोग
Live: सिलेंडर छोड़िए, चूल्हे-भट्टियों की डिमांड भी नहीं हो रही पूरी! चाय-पूड़ी की दुकानें बंद करने को मजबूर लोग
हिमाचल प्रदेश
LPG Crisis: हिमाचल में कमर्शियल एलपीजी की किल्लत, होटल एसोसिएशन ने सरकार को लिखा पत्र
हिमाचल में कमर्शियल एलपीजी की किल्लत, होटल एसोसिएशन ने सरकार को लिखा पत्र
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel US War: ईरान ने Dubai को फिर से दहलाया, आसमान में दिखा धुंए का गुबार!| Mojtaba Khamenei
Iran-Israel War Update: महायुद्ध के बीच US का यू-टर्न! रूसी तेल खरीद पर दी छूट!
Iran-Israel War Update: महायुद्ध के बीच US का यू-टर्न! रूसी तेल खरीद पर दी छूट! | Trump | Netanyahu
Iran Israel War: ईरान की सेना ने शुरू की हमले की 43वीं लहर| Netanyahu | Trump
Iran Israel War: ईरान की सेना ने शुरू की हमले की 43वीं लहर| Netanyahu | Trump | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Cylinder: सिलेंडर की सांस अटकी! कई शहरों में LPG की बुकिंग ठप, एजेंसियों पर लंबी कतारें, जानें कैसी है मौजूदा स्थिति
सिलेंडर की सांस अटकी! कई शहरों में LPG की बुकिंग ठप, एजेंसियों पर लंबी कतारें, जानें कैसी है मौजूदा स्थिति
मध्य प्रदेश
'ओम बिरला से अच्छे स्पीकर आप होंगे...' दिग्विजय सिंह ने BJP सांसद की कर दी तारीफ, Video Viral
'ओम बिरला से अच्छे स्पीकर आप होंगे...' दिग्विजय सिंह ने BJP सांसद की कर दी तारीफ, Video Viral
इंडिया
पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ऐसे महिलाओं को कोई नौकरी....
पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ऐसे महिलाओं को कोई नौकरी....
आईपीएल 2026
Most wickets in IPL: आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, इस भारतीय स्पिनर के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड
IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, इस भारतीय स्पिनर के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'सिर तन से जुदा करने की मिल रही धमकी', मोनालिसा के डायरेक्टर का खुलासा, उठाए सवाल- वायरल गर्ल को केरल में ही क्यों हुआ प्यार?
'सिर तन से जुदा करने की मिल रही धमकी', मोनालिसा के डायरेक्टर का खुलासा
विश्व
US-Iran War: ईरान के पक्ष में खुलकर सामने आए रूस और चीन! UN में अमेरिका से सीधे जा भिड़े, जानें क्या हुआ?
ईरान के पक्ष में खुलकर सामने आए रूस और चीन! UN में अमेरिका से सीधे जा भिड़े, जानें क्या हुआ?
जनरल नॉलेज
इतनी खुजली है तो... ईरान पर ऐसा बयान देने वाले कौन है संभल सीओ कुलदीप कुमार, उन्हें कितनी मिलती है सैलरी?
इतनी खुजली है तो... ईरान पर ऐसा बयान देने वाले कौन है संभल सीओ कुलदीप कुमार, उन्हें कितनी मिलती है सैलरी?
ट्रेंडिंग
संसद की सीढ़ियों पर राहुल गांधी की चाय-बिस्कुट पार्टी! वायरल हुआ वीडियो तो मजे लेने लगे यूजर्स
संसद की सीढ़ियों पर राहुल गांधी की चाय-बिस्कुट पार्टी! वायरल हुआ वीडियो तो मजे लेने लगे यूजर्स
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget