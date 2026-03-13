हिमाचल में सूखे के हालात से किसानों की चिंता बढ़ी, मौसम विभाग का बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में मौसम की बेरुखी के चलते सूखे जैसे हालात बने हुए हैं और किसानों-बागवानों को फसलें खराब होने का डर सताने लगा है. जनवरी से अब तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी न के बराबर हुई है. इसी बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है. मौसम विभाग के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि 14 मार्च की मध्यरात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम बदलेगा और 16 मार्च की शाम तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की बारिश तथा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना है.

1 से 12 मार्च के बीच 98% कम वर्षा

मौसम विभाग के आंकड़े चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं. 1 मार्च से 12 मार्च तक प्रदेश में केवल 0.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है जबकि सामान्य तौर पर इस अवधि में करीब 45 मिलीमीटर वर्षा होती है. इस तरह प्रदेश में अब तक करीब 98 प्रतिशत कम वर्षा हुई है. शोभित कटियार ने उम्मीद जताई कि 15 मार्च से शुरू होने वाली वर्षा गतिविधियों से इस कमी में कुछ सुधार होगा.

13-14 मार्च शुष्क, सोलन और मंडी में शीत लहर अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार 13 और 14 मार्च को मौसम सामान्य रूप से शुष्क बना रहेगा. हालांकि कई स्थानों पर तापमान सामान्य से करीब दो डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है. सोलन और मंडी जिलों में शीत लहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. 15 मार्च से दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है.

15 मार्च को मध्य पर्वतीय जिलों में थंडरस्टॉर्म की संभावना

कटियार ने बताया कि 15 मार्च को कुछ मध्य पर्वतीय जिलों में गरज-चमक यानी थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं. 16 और 17 मार्च को तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा लेकिन 18 मार्च को पूरे प्रदेश में दिन और रात के तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की जा सकती है. पिछले 24 घंटों में चंबा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति के कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगामी दिनों में कहीं भी भारी बारिश या भारी बर्फबारी का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है.