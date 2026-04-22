हिमाचल में सेब पर मौसम की मार, 75% तक फसल तबाह होने का अनुमान, 5000 करोड़ की आर्थिकी पर खतरा

हिमाचल प्रदेश को सेब उत्पादक राज्य के नाम से जाना जाता है. वहीं हिमाचल में सेब की आर्थिकी करीब पांच हजार करोड़ रुपये की है. पिछले साल राज्य में 7 लाख मिट्रिक टन सेब का उत्पादन हुआ था, जिसका इस बार गिरकर साढ़े पांच लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान लगाया जा रहा है. जिस वजह से अबकी बार सेब पैदावार कम होने का अनुमान है.

बर्फबारी से 75% तक फसलों के तबाह होने का अनुमान

अप्रैल 2026 में बर्फबारी और ओलावृष्टि से 75% तक फसल के तबाह होने का अनुमान लगाया गया है. मौसम की मार से फूलों का झड़ना और पेड़ों को नुकसान पहुंचा है. अप्रैल में हुई ओलावृष्टि और बारिश ने फूल-सेटिंग के नाजुक चरण में फसलों को प्रभावित किया है, जिससे उत्पादन में भारी गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है. सर्दियों में बर्फबारी की कमी के कारण सेब के पेड़ों को पर्याप्त ठंड नहीं मिली, जो अच्छी फसल के लिए जरूरी है.

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पहले सूखा, फिर बर्फबारी ने सेब की गुणवत्ता पर डाला असर

पहले सूखा , फिर लगातार बारिश बर्फबारी और ओलावृष्टि ने सेब के आकार और गुणवत्ता पर असर डाला है. बदलते मौसम के कारण शुरुआती चरण में ही कीटों और बीमारियों की संभावना बढ़ गई है. लगातार पांचवें साल मौसम की मार से बागवानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है, जो अपनी आजीविका के लिए सेब पर निर्भर हैं. पांच हजार

हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती लगभग 1.15 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की जाती है, जिससे सालाना औसतन 5 से 7 लाख मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन होता है या लगभग 3-4 करोड़ पेटियां निकाली जाती हैं. हिमाचल देश का दूसरा सबसे बड़ा सेब उत्पादक राज्य है, जिसकी अर्थव्यवस्था में सेब 80% योगदान देता है.

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