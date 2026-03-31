एंट्री टैक्स की बढ़ोतरी पर हिमाचल विधानसभा में हंगामा, विपक्ष का आरोप- 'जनता पर डाला जा रहा बोझ'

हिमाचल में एंट्री टैक्स को लेकर सुक्खू सरकार को बॉर्डर से लेकर विधानसभा तक विरोध का सामना करना पड़ रहा है. सुक्खू सरकार द्वारा बढ़ाए गए एंट्री टैक्स को लेकर विपक्ष ने आज भी विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. बीजेपी विधायक दल के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एंट्री टैक्स को वापिस लेने की जोरदार मांग उठाई गई. कांगड़ा, ऊना, सोलन, सिरमौर और बिलासपुर जिलों की सीमाओं पर आज रात से नया एंट्री टैक्स भी शुरू होगा.

टैक्स पर पहले भी विधानसभा में बात रखी गई

विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने कहा कि टैक्स के विषय को लेकर पहले भी विधानसभा के अंदर और बाहर हम अपनी बात कह चूके हैं, लेकिन सरकर इतनी कन्फ्यूजन है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. जब फैसले जल्दबाजी में बिना सोचे समझे लिए जाते हैं तो स्थिति ऐसी होती है.

एंट्री टैक्स के करण प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी नाराजगी है. सबसे बड़ा गुस्सा सीमावर्ती जिलों के लोगों के अंदर है. क्योंकि इन क्षेत्रों में लोग रिश्तेदारों से मिलने भी जाएंगे तो उन्हें भी एंट्री टैक्स दौर में से गुजरना पड़ेगा.

'हमने कोई नया एंट्री टैक्स नहीं लगाया है'- सीएम धामी

मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि हमने कोई नया एंट्री टैक्स नहीं लगाया है. लेकिन आपकी सरकार ने ₹40 से ₹170 तक सीधा टैक्स बढ़ा दिया. बड़ी गाड़ियों पर तो ये टैक्स हजार रुपए तक लगाया गया है. हिमाचल के अलावा अब इस टैक्स का विरोध पंजाब और हरियाणा से भी सामने आने लगा है.

दोनों राज्यों ने धमकी दी है कि आज रात यानी की 31 मार्च के बाद हिमाचल की गाड़ियों को पंजाब और हरियाणा में आने से रोकेंगे. यहां तक कि मुख्यमंत्री के काफिले को भी रोकने की धमकी दी है. ऐसे में यहां कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है.

डीजल-पैट्रोल पर विधानसभा के अंदर पांच रूपये बढ़ाने का बिल

जय राम ठाकुर ने यह भी कहा कि मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालातों के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां डीजल और पैट्रोल पर ड्यूटी कम कर इनकी कीमत पर 10 रुपए की कमी की है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकर विधानसभा के अंदर पांच रूपये बढ़ाने का बिल लाकर जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है.

विपक्ष और मीडिया की तक की बातों का मुख्यमंत्री पर कोई असर नहीं होता है. लेकिन फिर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है. वह जनहित के मुद्दों को उठाते रहेंगे.

निजी कार/टैक्सी पर 170 रुपये का टैक्स

जय राम ठाकुर ने केंद्र द्वारा हिमाचल प्रदेश को दी गई 3920 करोड़ की राशि जारी करने के लिए भी आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट की स्टेट के बाद हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य हैं जिसको ये सहायता मिली है, ताकि हिमाचल प्रदेश के विकास को गति मिल सके. इससे पहले 7500 करोड़ की राहत राशि भी हिमाचल की केंद्र ने दी है, जिसपर 50 साल तक कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा. बाबजूद इसके हिमाचल सरकार केंद्र का धन्यवाद करने के बजाए कोसती रहती है.

हिमाचल की सीमाओं में आज आधी रात के बाद निजी कार/टैक्सी पर ₹70 से बढ़ाकर ₹170 कर लिया जाएगा. भारी वाहन (Trucks) 6 पहिया वाहनों का टैक्स ₹320 से बढ़ाकर ₹570 (78% से अधिक वृद्धि) की गई है. जबकि मल्टी-एक्सल वाहनों के लिए यह ₹570 से बढ़ाकर ₹800 तक किया गया है. कुल मिलाकर राज्य में प्रवेश करने वाले बाहरी वाहनों (non-HP vehicles) के लिए एंट्री टैक्स में 2.5 गुना तक की बढ़ोतरी की गई है.