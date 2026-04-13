हिमाचल में वीकेंड की वजह से बढ़ा टूरिज्म, 3 दिन में शिमला में 19,000 वाहनों की एंट्री दर्ज

गर्मियों के बढ़ते असर के साथ हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है, जिसका सीधा असर सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है. खासकर शिमला की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों का दबाव कई गुना बढ़ गया है. 10 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 के बीच वीकेंड के दौरान सोलन–शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई.

शिमला में सबसे ज्यादा 19,000 वाहनों की आवाजाही दर्ज

पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 10 अप्रैल को शिमला में लगभग 17,000 वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई, जिनमें करीब 7,000 वाहन बाहरी राज्यों से आए थे. अगले दिन 11 अप्रैल को यह संख्या और बढ़कर करीब 19,000 तक पहुंच गई, जिनमें लगभग 9,000 वाहन अन्य राज्यों से संबंधित थे. वहीं 12 अप्रैल को शाम 6 बजे तक ही करीब 11,000 वाहन इस मार्ग से गुजर चुके थे, जिनमें लगभग 5,500 वाहन बाहरी राज्यों के शामिल थे.

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पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर तैनात

बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर था. पुलिस अधीक्षक शिमला गौरव सिंह के अनुसार, जिला पुलिस ने पूर्व निर्धारित योजना के तहत विशेष ट्रैफिक प्रबंधन लागू किया. सभी गजेटेड अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से तैनात रहे, जबकि संबंधित थाना प्रभारी खुद सड़कों पर उतरकर ट्रैफिक व्यवस्था संभालते नजर आए. भीड़भाड़ और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी गई.

पुलिस की सतर्कता, त्वरित कार्रवाई और बेहतर समन्वय के चलते पूरे वीकेंड के दौरान कहीं भी लंबा जाम या अव्यवस्था की स्थिति नहीं बनी. इससे न केवल स्थानीय लोगों को राहत मिली, बल्कि पर्यटकों को भी बिना किसी बड़ी परेशानी के सुगम आवागमन का अनुभव हुआ.

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