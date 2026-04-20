हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal News: मौत के मुंह से लौटा टैक्सी ड्राइवर, पहले रस्सी से गला दबाया, फिर लूट के बाद जंगल में फेंका

Himachal News: मौत के मुंह से लौटा टैक्सी ड्राइवर, पहले रस्सी से गला दबाया, फिर लूट के बाद जंगल में फेंका

Himachal News In Hindi: कांगड़ा जिले में कलोहा के पास जाते वक्त टैक्सी ड्राइवर और दो युवकों के बीच विवाद हुआ. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने चालक की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 20 Apr 2026 02:19 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां दो युवकों ने एक टैक्सी चालक पर जानलेवा हमला कर उससे लूटपाट की. आरोपी ने चालक को मृत समझकर जंगल में फेंक दिया. आरोपियों ने ना सिर्फ चालक को मरने के लिए छोड़ दिया, बल्कि उसकी टैक्सी, नकदी और सोने की अंगूठी भी लेकर फरार हो गए. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच जारी है.

सुनसान इलाके में ले जाकर रस्सी से गला दबाकर की हत्या

जानकारी के अनुसार 17 अप्रैल को दो युवकों ने टैक्सी को गगरेट जाने के लिए बुक किया था. रास्ते में कलोहा के पास टैक्सी ड्राइवर और दोनों युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. इसके बाद आरोपियों ने चालक को सुनसान रास्ते की ओर जाने के लिए मजबूर किया. सुनसान इलाके में पहुंचते ही उन्होंने चालक पर चाकू से हमला कर किया और फिर रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की. आरोपी उसे मृत समझकर कांगड़ा-ऊना सीमा के सिगरा दा भरो जंगल में फेंककर फरार हो गए.

महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस को घेरा, 'नारी शक्ति वंदन सिर्फ...'

आरोपी टैक्सी को होशियारपुर में छोड़कर भागे

घटना के बाद चालक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने तुरंत गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. तकनीकी साक्ष्यों और जांच के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान अमित कौशल (23) और सुरेश कुमार (19) निवासी टिहरी, तहसील खुंडियां के रूप में की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. उनकी निशानदेही पर पुलिस ने जंगल से चालक को अचेत अवस्था में बरामद किया, जिसके बाद उसे तुरंत टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी घटना के बाद टैक्सी को होशियारपुर में छोड़कर भाग गए थे. संबंधित थाना से वाहन मिलने की सूचना भी पुलिस को मिली थी. प्रारंभिक जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि आरोपी नशे के आदी हैं और पहले भी चालक की टैक्सी किराए पर लेकर ले जाते रहे हैं.

पुलिस ने हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं में किया मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. एएसपी ज्वालामुखी आरपी जसवाल के अनुसार दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह भी जांच की जा रही है कि इस वारदात में कोई अन्य व्यक्ति शामिल तो नहीं है.

वहीं एसपी देहरा मयंक चौधरी ने बताया कि आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है. यह घटना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ते अपराध को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है. स्थानीय लोग भी इस घटना से सहमे हुए हैं और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

Himachal News: महिला आरक्षण को लेकर BJP पर बरसे मंत्री जगत नेगी, कहा- 'परिसीमन के नाम पर राजनीतिक साजिश...'

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 20 Apr 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
HIMACHAL NEWS CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
Himachal News: मौत के मुंह से लौटा टैक्सी ड्राइवर, पहले रस्सी से गला दबाया, फिर लूट के बाद जंगल में फेंका
मौत के मुंह से लौटा टैक्सी ड्राइवर, पहले रस्सी से गला दबाया, फिर लूट के बाद जंगल में फेंका
हिमाचल प्रदेश
महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस को घेरा, 'नारी शक्ति वंदन सिर्फ...'
महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस को घेरा, 'नारी शक्ति वंदन सिर्फ...'
हिमाचल प्रदेश
Himachal News: महिला आरक्षण को लेकर BJP पर बरसे मंत्री जगत नेगी, कहा- 'परिसीमन के नाम पर राजनीतिक साजिश...'
हिमाचल: महिला आरक्षण को लेकर BJP पर बरसे मंत्री जगत नेगी, कहा- 'परिसीमन के नाम पर राजनीतिक साजिश...'
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल कैबिनेट बैठक में मिली 1550 पदों को भरने की मंजूरी, किसानों के लिए MSP पर बड़ा फैसला
हिमाचल कैबिनेट बैठक में मिली 1550 पदों को भरने की मंजूरी, किसानों के लिए MSP पर बड़ा फैसला
Advertisement

वीडियोज

Vinfast launches VF MPV 7 at Rs 24.49 Lakh #vinfast #mpv #carlaunch #autolive
TVS NTORQ 150 Review: Best 150cc Scooter Right Now? #tvs #ntorq150 #review #autolive
Sandeep Chaudhary: जहाजों पर हमला..भारत क्या देगा जवाब? | Iran Attack | Hormuz | Trump
Saas Bahu Aur Saazish: Vasudha की बेबसी! Karishma के इशारों पर Dev कर रहा torture, घर बना नर्क
Iran-US War: होर्मुज संकट पर अमेरिका का कड़ा रुख ! | Strait Of Hormuz | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ईरान का बड़ा दावा- 'पाकिस्तान में 10 पॉइंट प्रपोजल पर बनी थी बात, लेकिन अमेरिका ने...'
इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ईरान का बड़ा दावा- 'पाकिस्तान में 10 पॉइंट प्रपोजल पर बनी थी बात, लेकिन अमेरिका ने...'
बिहार
नीतीश कुमार ने पार्टी के हित में लिया बड़ा फैसला, खुश हो जाएगा JDU का एक-एक कार्यकर्ता
नीतीश कुमार ने पार्टी के हित में लिया बड़ा फैसला, खुश हो जाएगा JDU का एक-एक कार्यकर्ता
विश्व
'शहबाज शरीफ का शुक्रिया, आपने...', 45 मिनट की फोन कॉल में ईरानी राष्ट्रपति ने क्यों पाकिस्तान की तारीफ में पढ़े कसीदे?
'शहबाज शरीफ का शुक्रिया, आपने...', 45 मिनट की फोन कॉल में ईरानी राष्ट्रपति ने क्यों पाकिस्तान की तारीफ में पढ़े कसीदे?
बॉलीवुड
'समय सब कुछ बदल देता है पर पतियों की फितरत नहीं', रिलीज हुआ 'पति पत्नी और वो दो' का मजेदार टीजर
'समय सब कुछ बदल देता है पर पतियों की फितरत नहीं', रिलीज हुआ 'पति पत्नी और वो दो' का मजेदार टीजर
आईपीएल 2026
GT VS MI: गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस, दोनों टीमों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देखिए
GT VS MI: गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस, दोनों टीमों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देखिए
विश्व
Iran-US War: 'पाकिस्तान अमेरिका के लिए शर्मनाक और खतरनाक, भारत ज्यादा...', अमेरिकी एक्सपर्ट्स की ट्रंप को चेतावनी
'पाकिस्तान अमेरिका के लिए शर्मनाक और खतरनाक, भारत ज्यादा...', अमेरिकी एक्सपर्ट्स की ट्रंप को चेतावनी
टेक्नोलॉजी
आपकी हर मूवमेंट पर किसकी नजर? जानिए कैसे काम करता है Location Tracking और क्या है इसकी सच्चाई
आपकी हर मूवमेंट पर किसकी नजर? जानिए कैसे काम करता है Location Tracking और क्या है इसकी सच्चाई
Home Tips
Freezer Smell Problem: फ्रीजर की बर्फ से आती है बदबू? ये एक गलती बिगाड़ रही खाने का स्वाद और सेहत
फ्रीजर की बर्फ से आती है बदबू? ये एक गलती बिगाड़ रही खाने का स्वाद और सेहत
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget