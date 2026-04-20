मौत के मुंह से लौटा टैक्सी ड्राइवर, पहले रस्सी से गला दबाया, फिर लूट के बाद जंगल में फेंका

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां दो युवकों ने एक टैक्सी चालक पर जानलेवा हमला कर उससे लूटपाट की. आरोपी ने चालक को मृत समझकर जंगल में फेंक दिया. आरोपियों ने ना सिर्फ चालक को मरने के लिए छोड़ दिया, बल्कि उसकी टैक्सी, नकदी और सोने की अंगूठी भी लेकर फरार हो गए. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच जारी है.

सुनसान इलाके में ले जाकर रस्सी से गला दबाकर की हत्या

जानकारी के अनुसार 17 अप्रैल को दो युवकों ने टैक्सी को गगरेट जाने के लिए बुक किया था. रास्ते में कलोहा के पास टैक्सी ड्राइवर और दोनों युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. इसके बाद आरोपियों ने चालक को सुनसान रास्ते की ओर जाने के लिए मजबूर किया. सुनसान इलाके में पहुंचते ही उन्होंने चालक पर चाकू से हमला कर किया और फिर रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की. आरोपी उसे मृत समझकर कांगड़ा-ऊना सीमा के सिगरा दा भरो जंगल में फेंककर फरार हो गए.

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आरोपी टैक्सी को होशियारपुर में छोड़कर भागे

घटना के बाद चालक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने तुरंत गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. तकनीकी साक्ष्यों और जांच के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान अमित कौशल (23) और सुरेश कुमार (19) निवासी टिहरी, तहसील खुंडियां के रूप में की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. उनकी निशानदेही पर पुलिस ने जंगल से चालक को अचेत अवस्था में बरामद किया, जिसके बाद उसे तुरंत टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी घटना के बाद टैक्सी को होशियारपुर में छोड़कर भाग गए थे. संबंधित थाना से वाहन मिलने की सूचना भी पुलिस को मिली थी. प्रारंभिक जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि आरोपी नशे के आदी हैं और पहले भी चालक की टैक्सी किराए पर लेकर ले जाते रहे हैं.

पुलिस ने हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं में किया मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. एएसपी ज्वालामुखी आरपी जसवाल के अनुसार दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह भी जांच की जा रही है कि इस वारदात में कोई अन्य व्यक्ति शामिल तो नहीं है.

वहीं एसपी देहरा मयंक चौधरी ने बताया कि आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है. यह घटना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ते अपराध को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है. स्थानीय लोग भी इस घटना से सहमे हुए हैं और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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