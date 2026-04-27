शिमला में प्राण-प्रतिष्ठा समारोह बना मौत का कारण, हवाई फायरिंग में गई 26 वर्षीय महिला की जान

शिमला जिला के रोहड़ू के चिडगांव थाना के तहत कुलगांव में रविवार (26 अप्रैल) मध्यरात्रि एक धार्मिक समारोह में खुशी का माहौल अचानक मातम में बदल गया, जब एक महिला कि गोली लगने से मौत हो गई. दरअसल चिड़गांव थाना क्षेत्र के आराध्य देवता की प्राण-प्रतिष्ठा का आयोजन चल रहा था और लोग खुशियां मना रहे थे. इसी दौरान करीब दिन में 12:45 बजे हवाई फायरिंग की गई, जो एक दर्दनाक हादसे में बदल गई.

देव अनुष्ठानों में खुशी की जाती है हवाई फायरिंग

जानकारी अनुसार हवाई फायरिंग के दौरान चली गोली 26 साल की रितिका पत्नी सतीश को जा लगी. रितिका बकोरा गांव (तहसील चिड़गांव) की रहने वाली थीं और समारोह में शामिल होने आई थीं. गोली लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. परिजनों ने महिला को सिविल अस्पताल रोहड़ू पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इसके बाद कुछ ही पलों में समारोह माहौल मातम में बदल गया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि देव अनुष्ठानों में लोग देवलू पारंपरिक हथियारों के साथ नाचते हैं. इनमें तलवारें, डांगरू और खुखरी जैसे हथियार शामिल होते हैं. कई बार खुशी जताने के लिए हवाई फायरिंग भी की जाती है. ऐसे आयोजनों में बड़ी संख्या में लोग हथियार लेकर पहुंचते हैं, जिससे जोखिम बढ़ जाता है. इस मामले में अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि महिला पर गोली किसने चलाई.

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सामरोह में मौजूद लोगों से की जा रही है पूछताछ

पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि इस घटना को लेकर चिड़गांव थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच अमल में लाई जा रही है. समारोह में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है और आरोपी की पहचान करने की कोशिश भी जारी है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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