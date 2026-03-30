हिमाचल: NH-5 पर दर्दनाक हादसा, शराब के बाद झगड़ा बना मौत की वजह, 120 फीट गहरी खाई में गिरे युवक

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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal News: NH-5 पर दर्दनाक हादसा, शराब के बाद झगड़ा बना मौत की वजह, 120 फीट गहरी खाई में गिरे युवक

Himachal News: NH-5 पर दर्दनाक हादसा, शराब के बाद झगड़ा बना मौत की वजह, 120 फीट गहरी खाई में गिरे युवक

Himachal Pradesh News In Hindi: किन्नौर जिला के भाबानगर के पास दो युवकों की खाई में गिरकर मौत हो गई. बताया जा रहा है कि दोनों युवकों ने शराब पीकर हाथापाई की थी.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 30 Mar 2026 11:57 AM (IST)
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हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के भाबानगर के समीप एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. जहां भाबानगर (निचार) के पास डेट सुंगरा क्षेत्र में खाई में गिरकर दो युवकों की मौत हो गई. इसके बाद स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें एक युवक का शव 30 फीट और दूसरा 120 फीट गहरी खाई से बरामद किया गया. 

एक मृतक 30 फीट तो दूसरा मृतक 120 फीट नीचे मिला

पहले मृतक की पहचान अंकित 36 साल (निवासी भावानगर, निचार) के रूप में हुई है. अंकित का शव करीब 30 फीट नीचे खाई में मिला. वहीं दूसरे मृतक की पहचान संजीव 27 साल (निवासी पानवी) के रूप में हुई है, जिसका शव लगभग 120 फीट नीचे बरामद हुआ. किन्नौर के भावानगर के पास NH-5, टेंपरेरी कॉलोनी के समीप यह हादसा सामने आया है.

हादसा रविवार शाम करीब 6 बजे के आसपास हुआ. बताया जा रहा है कि दोनों युवकों ने पहले बैठकर शराब पी, उसके बाद किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो हाथापाई में बदल गई. इसी दौरान दोनों युवक सड़क से नीचे खाई में गिर गए, और दोनों की मौत हो गई.

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शराब पीकर लड़ाई का मामला सामने आया

पुलिस ने मामला दर्ज कर मौके से शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में भी जुटी है. इस दुखद घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है. हालांकि प्रथम दृष्टया मामला शराब पीकर लड़ाई का सामने आया है, फिर भी पुलिस यह पता लगाना का प्रयास कर रही है कि हादसे के पीछे क्या वजह रही. जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही सही कारणों का पता चल पाएगा.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 30 Mar 2026 11:57 AM (IST)
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