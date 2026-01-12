CM सुखविंदर सुक्खू ने भूटान के लिए रवाना किए चिलगोजे के 5000 पौधे, अर्की आगजनी पर जताया दुख

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला सचिवालय से भूटान के लिए 5000 चिलगोजे के पौधों से भरे ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. वन विभाग हिमाचल प्रदेश का भूटान के साथ एक समझौता हुआ है, जिसके मुताबिक भूटान को 5 हजार चिलगोजे के पौधे भेजे गए हैं.

भूटान सरकार ने इसके अलावा पांच लाख रुपये एडवांस दिए हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वन विभाग अपने संसाधनों से आय जुटाने का कार्य कर रहा है. चिलगोजे के पौधे के अलावा 50 किलो बीज भी भेजा गया है. उन्होंने कहा, "भविष्य में भी इस तरह के प्रयास जारी रहेंगे ताकि सरकार के आय के साधन बढ़ें."

अर्की आगजनी पर जताया दुख

इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अर्की में हुई आगजनी की दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि हादसे में एक बच्ची का शव बरामद हुआ है. उन्होंने बताया, "आठ से नौ लोगों के मलबे में दबे होने की अभी आशंका है, जिसके लिए मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. NDRF, SDRF, स्थानीय प्रशासन मौके पर हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं."

पंचायत चुनाव के फैसले का अध्ययन कर रही सरकार

पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय के फैसले के अध्ययन की बात कही और कहा कि हर विकल्प पर सरकार विचार कर रही है. उन्होंने कहा, "अप्रैल या मई महीने में सरकार पहले से ही पंचायती चुनाव करवाना चाहती है." यह पहल हिमाचल प्रदेश के वन विभाग के लिए आय का एक नया स्रोत बन सकती है और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी मजबूत करेगी. वहीं अर्की की दुर्घटना पर राहत और बचाव कार्य जारी है.