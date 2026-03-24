हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के चार वरिष्ठ अधिकारियों के तबादला और नियुक्ति आदेश जारी किए हैं. राज्यपाल की मंजूरी के बाद मुख्य सचिव संजय गुप्ता द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, लंबे समय से तैनाती का इंतजार कर रहे एस. जहूर हैदर जैदी को (IGP), पुलिस अकादमी ट्रेनिंग एंड रिसर्च, शिमला के पद पर तैनात किया गया है.

जहूर हैदर जैदी कोटखाई गुड़िया मामले से जुड़े सूरज लॉकअप हत्या में सीबीआई चार्जशीट के बाद जेल में रहे. कोर्ट ने उनको दिसंबर माह में रिहा करने के आदेश जारी किए थे. तब से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे IG जैदी को तैनाती मिल गई है. दरअसल जैदी साल 2017 में कोटखाई में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म व हत्या का मामला में गिरफ्तार आरोपी सूरज की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में काफी विवादों में रहे.

जैदी समेत आठ पुलिसकर्मियों को सुनाई थी उम्रकैद की सजा

सीबीआइ जांच में पुलिसकर्मियों पर हिरासत में हत्या के आरोप तय हुए. जनवरी 2024 में चंडीगढ़ स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत ने जैदी समेत आठ पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. हालांकि इस मामले में शिमला के तत्कालीन एसपी डीडब्ल्यू नेगी को अदालत ने सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया था.

वहीं, गुरदेव चंद शर्मा (IPS:2009), जो वर्तमान में डीआईजी ट्रैफिक, टूरिस्ट एंड रेलवे के साथ DIG लॉ एंड ऑर्डर का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे, उन्हें अब पूर्ण रूप से पुलिस उप महानिरीक्षक , शिमला के पद पर तैनाती दी गई है.

एसपी रहे संजीव कुमार गांधी को DIG के पद पर किया नियुक्त

तैनाती का इंतजार कर रहे शिमला के एसपी रहे संजीव कुमार गांधी (IPS:2012) को DIG यातायात, पर्यटन और रेलवे शिमला के पद पर नियुक्त किया गया है. इसके अलावा, अमित यादव (IPS:2019) को कमांडेंट, द्वितीय भारतीय रिजर्व बटालियन, सकोह (कांगड़ा) के पद पर तैनात किया गया है. अमित यादव की इस नियुक्ति से अशोक रतन (SP कांगड़ा) इस अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त हो जाएंगे. ये सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.