CM सुखविंदर सुक्खू का बजट को बताया 'हिमाचल विरोधी और भेदभावपूर्ण', राजस्व घाटा अनुदान हुआ खत्म

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. शिमला में आयोजित एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने इस बजट को 'जन-विरोधी' और 'किसान-विरोधी' करार देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पहाड़ी राज्यों की विशेष जरूरतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है.

मुख्यमंत्री ने बजट के तकनीकी पहलुओं पर बात करते हुए कहा कि वर्ष 1952 से राज्यों को मिलने वाला 'राजस्व घाटा अनुदान' (आरडीजी) पहली बार 16वें वित्त आयोग द्वारा बंद कर दिया गया है. 15वें वित्त आयोग के दौरान हिमाचल को 37,000 करोड़ रुपये का अनुदान मिला था. सुक्खू ने कहा कि आरडीजी का न मिलना राज्य की वित्तीय स्थिरता के लिए घातक है, खासकर तब जब हिमाचल ने हाल के वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये का प्राकृतिक आपदा नुकसान झेला है.

सेब बागवानों और पर्यटन की अनदेखी

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि 5,000 करोड़ रुपये की 'सेब अर्थव्यवस्था' को बजट में कोई पहचान नहीं मिली है. उन्होंने पर्यटन क्षेत्र की उपेक्षा पर भी सवाल उठाए:पूर्वोत्तर के लिए बौद्ध सर्किट का स्वागत है, लेकिन हिमाचल के विश्व-प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों को इससे बाहर रखना स्पष्ट भेदभाव है. भानुपल्ली-बिलासपुर और बद्दी-चंडीगढ़ जैसी महत्वपूर्ण रेल लाइनों के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया गया.

'सौतेला व्यवहार कर रही है केंद्र सरकार'

सीएम सुक्खू ने सीधे तौर पर केंद्र पर राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी शासित केंद्र सरकार कांग्रेस शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है." उन्होंने मध्यम वर्ग को आयकर में राहत न मिलने और ऋण सीमा को 3% से बढ़ाकर 4% न करने पर भी निराशा व्यक्त की.

हिमालयी राज्यों के लिए विशेष सूचकांक की मांग

मुख्यमंत्री ने मांग की कि हिमालयी राज्यों के लिए अलग 'आपदा जोखिम सूचकांक' होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जीएसटी मुआवजा बंद होने से राज्य को पहले ही भारी नुकसान हो रहा है, ऊपर से ब्याज-मुक्त ऋण की कठोर शर्तें पहाड़ी राज्यों के विकास में बाधा बन रही हैं.

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार हिमाचल के हितों के लिए अपनी आवाज मजबूती से उठाती रहेगी और केंद्र सरकार को 'सहयोगी संघीयता' की भावना का सम्मान करना चाहिए.