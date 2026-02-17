हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार (17 फरवरी) को सदन में अपनी ही सरकार के खिलाफ कांग्रेस विधायक के तल्ख तेवर देखने को मिले. प्रश्नकाल के दौरान गगरेट से कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने बेनामी जमीन सौदों का मुद्दा जोर-शोर से उठाया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित कर जांच का ऐलान कर दिया. साथ ही, फोन न उठाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई.

सरकार गिराने की साजिश का आरोप

विधायक राकेश कालिया ने सदन में खुलासा किया कि उत्तराखंड से सेवानिवृत्त एक मुख्य सचिव (CS) हिमाचल में जमीनों के बेनामी सौदे कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले गगरेट और अब गग्गल एयरपोर्ट के आसपास बेनामी संपत्तियां खरीदी जा रही हैं. कालिया ने कहा, "यह वही रिटायर्ड अधिकारी है, जिसका हाथ हमारी सरकार गिराने की साजिश में भी था. ये हिमाचल में 'यूपी का कल्चर' ला रहे हैं." उन्होंने बताया कि गगरेट में 8 लाख रुपये की धोखाधड़ी की एफआईआर भी दर्ज है.

CM बोले- SIT करेगी दूध का दूध, पानी का पानी

विधायक के गंभीर आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तुरंत संज्ञान लिया. उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए एसआईटी गठित की जाएगी. सीएम ने विधायक से कहा, "आप मामले से जुड़े सभी तथ्य और दस्तावेज मुझे और डीजीपी को सौंप दें, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी."

अफसरशाही पर लगाम: फोन नहीं उठाया तो नपेंगे

सदन में दूसरा बड़ा मुद्दा अफसरशाही की मनमानी का रहा. राकेश कालिया ने शिकायत की कि अधिकारी विधायकों का फोन नहीं उठाते और न ही कॉलबैक करते हैं. इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी नाराजगी जताई. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो अधिकारी जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करेंगे और फोन का जवाब नहीं देंगे, उनके खिलाफ सरकार कड़ा संज्ञान लेगी.

विपक्ष का तंज: सरकार की कोई नहीं सुन रहा

इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है. न अधिकारी मंत्रियों की सुन रहे हैं, न विधायकों की. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "जब अपनी ही पार्टी के विधायक अधिकारियों के रवैये से परेशान हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा, समझा जा सकता है."