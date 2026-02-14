किन्नौर में कार के खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत, इस साल एक्सीडेंट से अब तक इतनी मौतें

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के भावानगर क्षेत्र में शनिवार (14 फरवरी) सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को तुरंत उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

टापरी की ओर जा रही कार के अनियंत्रित होने से पांच लोग गई जान

जानकारी के अनुसार, टापरी की ओर जा रही एक कार (HP 26B 8999) अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई. इस कार में कुल पांच लोग सवार थे, जो हादसा के शिकरा हो गए. हदसा इतना भीषण था कि चार लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी.

मृतकों की पहचान हिमेश कुमार (19), पुत्र नरेश कुमार निवासी जानी (निचार), कृष्णा (42), पत्नी नरेश कुमार, सुषमा (47), पत्नी रोशन लाल निवासी ग्रांगे (निचार), और इंद्र लाल (30), पुत्र हरि लाल निवासी जानी के रूप में हुई है. हादसे में घायल विद्या कृष्ण (32) का छोल्टू अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) टापरी भेज दिया है.

साल 2025 में राज्य में 1,920 सड़क दुर्घटनाएं की गईं दर्ज

सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. दुर्घटना के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वाहन किस वजह से अनियंत्रित हुई.

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. साल 2025 में राज्य में 1,920 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं थी, जिनमें 789 लोगों की जान गई और 3,030 लोग घायल हुए. वहीं, नेशनल हाईवे पर 114 दुर्घटनाओं में 15 लोगों की मौत हुई.