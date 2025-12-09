कांगड़ा में पशु क्रूरता का खौफनाक मामला, जिंदा गाय को कुत्तों के सामने नोचने के लिए छोड़ा

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक चिंताजनक और भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. इंदौरा क्षेत्र के माजरा में जिंदा गाय को सैकड़ों कुत्तों के सामने नोचने के लिए छोड़ दिए जाने का आरोप लगा है. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान और आक्रोशित हैं.

स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना उस समय सामने आई जब कुछ ग्रामीणों ने देखा कि बड़ी संख्या में कुत्ते एक जिंदा गाय पर हमला कर रहे थे और उसे गंभीर रूप से घायल कर रहे थे. आसपास के लोगों ने तुरंत इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया. वीडियो फैलते ही धार्मिक संगठनों और आसपास के ग्रामीणों में गुस्सा फैल गया.

कुत्तों को खाने के लिए महिला देती थी जिंदा पशु

स्थानीय धार्मिक लोगों ने तुरंत एकत्र होकर इस घटना की शिकायत पुलिस से की. शिकायत मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कुत्तों से घिरी गाय को बचाकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. बाद में गाय को उपचार के लिए गौशाला भेज दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

जांच में सामने आया कि पठानकोट की रहने वाली एक महिला माजरा क्षेत्र में निजी संस्था के नाम पर करीब 300 से अधिक आवारा कुत्तों को एक बड़े शेड में रखती है. उस परिसर को ऊंची दीवारों से घेरकर एक बड़ा कुत्ता-शेड बनाया गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह महिला लंबे समय से इन कुत्तों को यहां पाल रही है और कई बार उससे शिकायत करने के बावजूद उसने किसी की बात नहीं सुनी.

ग्रामीणों की शिकायत पर जांच में जुटा प्रशासन

ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त महिला इन कुत्तों को खिलाने के लिए कई बार जिंदा पशुओं को अंदर छोड़ देती है, जिससे कुत्ते उन पर हमला कर देते हैं. ग्रामीण बताते हैं कि उन्होंने इस मामले की शिकायत कई बार प्रशासन और पंचायत से भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. पंचायत प्रधान के साथ कई लोग जब महिला से बात करने गए, तो वह उनसे उलझ पड़ती थी और कहती थी यह मेरी जमीन है, मैं इसमें जो चाहूं कर सकती हूं.

महिला पर सख्त हो कानूनी कार्रवाई- संगठन

इस घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश पैदा कर दिया है. हिंदू संगठनों ने इसे सीधी पशु क्रूरता बताते हुए कड़े विरोध का ऐलान किया है. संगठन का कहना है कि यदि प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं करता, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे. स्थानीय लोगों की मांग है कि महिला पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो, कुत्तों की उचित व्यवस्था की जाए और इस तरह की घटनाओं पर तुरंत रोक लगाई जाए. प्रशासन अब मामले की जांच में जुट गया है और आगे की कार्रवाई के लिए वीडियो व ग्रामीणों के बयान जुटाए जा रहे हैं.

