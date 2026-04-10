कांगड़ा में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली, 3 की मौत, 13 घायल

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक दर्दनाक हादसा हो गया. जहां पंजाब से आए श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर-ट्रॉली गहरी खाई में गिर गई. यह हादसा एनएच-503 पर ढलियारा के पास उस जगह हुआ जिसे स्थानीय लोग खूनी मोड़ के नाम से जानते हैं. बताया जा रहा है कि करीब 90 फीट गहरी खाई में गिरने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

चिंतपूर्णी से ज्वालाजी जा रहे थे श्रद्धालु

जानकारी के मुताबिक, पंजाब के कपूरथला से करीब 35 श्रद्धालुओं का जत्था ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर पहले चिंतपूर्णी मंदिर में दर्शन कर चुका था और वहां से ज्वालामुखी मंदिर की ओर जा रहा था. रास्ते में ढलियारा के तीखे मोड़ पर अचानक ट्रैक्टर के ब्रेक फेल हो गए, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और ट्रॉली सीधा खाई में जा गिरी.

3 की मौत, कई गंभीर घायल

देहरा के पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी के अनुसार, हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हुए हैं. इनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा रेफर किया गया है. राहत की बात यह रही कि 9 बच्चे समेत कुछ लोग पूरी तरह सुरक्षित बच गए.

हादसे के वक्त सड़क से गुजर रहे स्थानीय लोग सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे. उन्होंने बिना देर किए खाई में उतरकर घायलों को बाहर निकालना शुरू किया. सूचना मिलने के बाद पुलिस और राहत टीम भी मौके पर पहुंची और बचाव कार्य तेज किया गया. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया.

खतरनाक मोड़ बना हादसे की वजह

स्थानीय लोगों का कहना है कि ढलियारा का यह मोड़ पहले भी कई हादसों का गवाह बन चुका है. सड़क संकरी और घुमावदार होने के कारण यहां वाहन चलाना जोखिम भरा रहता है.

ऐसे में बड़े और ओवरलोडेड वाहनों के लिए यह रास्ता और भी खतरनाक साबित होता है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के सही कारणों का पता लगाने की कोशिश जारी है.