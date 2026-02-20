हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशफ्री ट्रेड व्यापार से हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों पर संकट, CM सुक्खू ने जताई चिंता

फ्री ट्रेड व्यापार से हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों पर संकट, CM सुक्खू ने जताई चिंता

Himachal News: श्रीनगर में सीएम सुक्खू ने कहा कि मुफ्त व्यापार समझौते हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों के हितों पर सीधा प्रहार हैं. आयात शुल्क में कटौती से विदेशी फल सस्ते होने आसार हैं.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: नीतू कुमारी | Updated at : 20 Feb 2026 07:43 AM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रीनगर में प्रेस वार्ता में कहा कि हालिया मुफ्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement) हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के किसानों व बागवानों के हितों पर सीधा प्रहार हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि ये समझौते सेब उत्पादकों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव डालेंगे.

मुख्यमंत्री ने बताया कि इन समझौतों के कारण सेब, अखरोट, बादाम और अन्य फलों का आयात विदेशों से बढ़ेगा. इससे स्थानीय किसानों और बागवानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा. उन्होंने चेताया कि इसके प्रतिकूल प्रभाव आने वाले सालों में साफ दिखाई देंगे.

अर्थव्यवस्था पर संभावित असर

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की बड़ी आबादी कृषि और बागवानी पर निर्भर है. ये दोनों क्षेत्र राज्यों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. सेब बागवानी हिमाचल की आर्थिकी का प्रमुख आधार मानी जाती है.

उन्होंने बताया कि हिमाचल में सेब बागवानी से लगभग 5,000 करोड़ रुपये का वार्षिक योगदान होता है. करीब 2.5 लाख परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हैं. इसके बावजूद केंद्र से कोई विशेष सहायता या समर्थन नहीं मिला है.

मुख्यमंत्री ने इसे बागवानों के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि यह पहाड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्था पर सीधा आघात है. यदि आयात बढ़ता है तो स्थानीय उत्पाद प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे. इससे किसानों की आय पर व्यापक असर पड़ सकता है.

किन देशों से हुए समझौते?

सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार ने न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ मुफ्त व्यापार समझौते किए हैं. इन समझौतों के तहत सेब और सूखे मेवों पर आयात शुल्क में कमी की गई है.

सेब पर आयात शुल्क में कटौती

सूखे मेवों पर शुल्क में राहत

विदेशी उत्पादों की बाजार में बढ़ती मौजूदगी

उन्होंने कहा कि आयात शुल्क में कमी से विदेशी सेब और मेवे सस्ते पड़ेंगे. इसका सीधा नुकसान हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के किसानों और बागवानों को होगा. ऐसे समझौते देश के किसानों और आम जनता के हित में नहीं हैं.

राजनीतिक प्रतिक्रिया और समर्थन

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार किसानों और आम जनता की आवाज उठा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उन्हें बोलने से रोकने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की आवाज दबाई नहीं जा सकती. कांग्रेस पार्टी किसानों और बागवानों के साथ मजबूती से खड़ी है. उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा.

और पढ़ें

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read
Published at : 20 Feb 2026 07:43 AM (IST)
Tags :
HP News SUKHVINDER SINGH SUKHU
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
फ्री ट्रेड व्यापार से हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों पर संकट, CM सुक्खू ने जताई चिंता
फ्री ट्रेड व्यापार से हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों पर संकट, CM सुक्खू ने जताई चिंता
हिमाचल प्रदेश
शिमला: नेता प्रतिपक्ष का कांग्रेस पर हमला, जयराम ठाकुर ने सरकार पर लगाए जनता को भटकाने के आरोप
शिमला: नेता प्रतिपक्ष का कांग्रेस पर हमला, जयराम ठाकुर ने सरकार पर लगाए जनता को भटकाने के आरोप
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल: RDG पर हंगामे के बीच प्रस्ताव पास, सदन 18 मार्च तक स्थगित, विपक्ष का वॉकआउट
हिमाचल: RDG पर हंगामे के बीच प्रस्ताव पास, सदन 18 मार्च तक स्थगित, विपक्ष का वॉकआउट
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में विधायक निधि पर सदन में घमासान, विपक्ष ने उठाए सवाल, मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन
हिमाचल प्रदेश में विधायक निधि पर सदन में घमासान, विपक्ष ने उठाए सवाल, मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन
Advertisement

वीडियोज

Crime News : गैंगस्टर की 'मीठी छुरी' ! | Sansani
Ghaziabad News: स्कूल के बच्चों को जान की नही है परवाह, एक स्कूटी पर कई छात्र है सवार | Indirapuram
Janhit: 2027 के लिए तय हो गया है 'हिंदुत्व' का नया फॉर्मूला? | CM Yogi Bhagwat Meeting | UP News
Mahadangal: बटुकों का सम्मान, UP में 2027 का घमासान ? | Shankaracharya | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: AI के क्षेत्र में कॉन्पटीशन भी बहुत है... | Bharat Mandapam
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Baramulla IED: जहां से गुजरने वाला था सेना का काफिला, आतंकियों ने वहीं लगाया भारी मात्रा में विस्फोटक, बड़ा हादसा टला
जहां से गुजरने वाला था सेना का काफिला, आतंकियों ने वहीं लगाया भारी मात्रा में विस्फोटक, बड़ा हादसा टला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में बीजेपी ने तैयार की 2027 की सियासी पिच, 'बटुक प्रेम' के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश
UP में बीजेपी ने तैयार की 2027 की सियासी पिच, 'बटुक प्रेम' के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश
इंडिया
Weather Forecast: पाकिस्तान ने बिगाड़ा यूपी का मौसम! पारा हाई, बिहार के लिए भी चेतावनी, दिल्ली में मौसम कैसा? जानें ताजा भविष्यवाणी
पाकिस्तान ने बिगाड़ा यूपी का मौसम! पारा हाई, बिहार के लिए भी चेतावनी, दिल्ली में मौसम कैसा? जानें ताजा भविष्यवाणी
क्रिकेट
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का बड़ा बयान, कहा- 'अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 से पहले कमरे में बंद होकर...'
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का बड़ा बयान, कहा- 'अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 से पहले कमरे में बंद होकर...'
बॉलीवुड
Do Deewane Seher Mein Vs Assi BO: ‘अस्सी’ या 'दो दीवाने शहर में' से कौन करेगी तगड़ी ओपनिंग? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
‘अस्सी’ पड़ेगी 'दो दीवाने शहर में' पर भारी? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
शिक्षा
NEET PG 2025: कट-ऑफ घटाने के बाद 95,913 उम्मीदवार हुए एलिजिबल, NBEMS ने दी बड़ी जानकारी
NEET PG 2025: कट-ऑफ घटाने के बाद 95,913 उम्मीदवार हुए एलिजिबल, NBEMS ने दी बड़ी जानकारी
फूड
AI Fruit and Vegetable Testing: सिर्फ 90 सेकेंड में फल-सब्जी की सेहत बताएगा AI, सिर्फ 15 पैसे में हो जाएगा यह काम
सिर्फ 90 सेकेंड में फल-सब्जी की सेहत बताएगा AI, सिर्फ 15 पैसे में हो जाएगा यह काम
जनरल नॉलेज
Cigarette Origin: किस‌ देश‌ ने‌ बनाई थी सबसे पहले सिगरेट, जानें कैसे हुआ था इसका आविष्कार?
किस‌ देश‌ ने‌ बनाई थी सबसे पहले सिगरेट, जानें कैसे हुआ था इसका आविष्कार?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget