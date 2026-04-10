'बदले की भावना से नहीं बनाए जाते कानून', HC की सुक्खू सरकार को फटकार, पेंशन बहाल करने को कहा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भाजपा ने इसे बदले की भावना पर आधारित सरकार की हार बताया.

हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को हिमाचल हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह उन विधायकों की पेंशन जल्द से जल्द बहाल करे जो साल 2024 के राज्यसभा चुनाव के दौरान बागी हुए थे. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है. बीजेपी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. बीजेपी प्रवक्ता आशीष शर्मा ने कहा कि कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सुक्खू सरकार की राजनीति 'समान दृष्टि' की नहीं, बल्कि 'बदले की भावना' पर आधारित है.

हाई कोर्ट ने 7 अप्रैल को कड़े शब्दों में कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो संशोधन कानून है, वह पुराने मामलों पर लागू नहीं हो सकता. यह केवल आगे आने वाले मामलों पर ही लागू होगा. कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन पूर्व विधायकों की पेंशन और पैसा रुका हुआ है, उनकी 1 महीने के भीतर पेंशन एवं बकाया राशि जारी की जाए. यदि ऐसा नहीं हुआ तो सरकार को 6% सालाना ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ेगा. बीजेपी प्रवक्ता ने इस फैसले पर कहा, “यह फैसला सुक्खू सरकार के चेहरे पर तमाचा है. कांग्रेस ने कानून को बदले का हथियार बनाने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि कानून किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाने के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि भविष्य के लिए बनाए जाते हैं.”

बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

बीजेपी नेता आशीष शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया 2024 का संशोधन बिल, जिसमें अयोग्य घोषित विधायकों (10वीं अनुसूची) की पेंशन रोकने का प्रयास किया गया था, वह पूरी तरह से द्वेष की राजनीति से प्रेरित था. बाद में सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसे वह बिल वापस लेना पड़ा. इसके बाद 2026 में नया संशोधन लाया गया, जिसे केवल 14वीं विधानसभा के बाद के विधायकों तक सीमित रखा गया. इससे साबित होता है कि सरकार का पहले उठाया गया कदम गलत और असंवैधानिक था.

कांग्रेस सरकार ने दो साल तक पूर्व विधायकों को किया परेशान- बीजेपी

आशीष शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने दो साल तक पूर्व विधायकों को मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया. उनकी वैध पेंशन रोकी गई, उन्हें न्याय के लिए बार-बार कोर्ट के चक्कर काटने पड़े. यह लोकतंत्र नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण है.” उन्होंने यह भी कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची (Anti-Defection Law) का दुरुपयोग करते हुए पेंशन रोकने का प्रयास किया गया, जबकि यह प्रावधान केवल सदस्यता समाप्ति तक सीमित है, न कि पूर्व अधिकारों को समाप्त करने के लिए.

'कोर्ट का फैसला संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत है'

उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार ने संविधान को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि कानून के साथ ‘मनमानी’ नहीं चलेगी. आशीष शर्मा ने आगे कहा कि यह पूरा मामला कांग्रेस सरकार की 'ध्यान भटकाने की राजनीति' का उदाहरण है, जिसमें अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए मुद्दों को भटकाया जाता है और विपक्ष को निशाना बनाया जाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले दिन से ही कांग्रेस सरकार झूठ फैलाने, विपक्ष को दबाने और विरोध करने वालों को परेशान करने में लगी रही, लेकिन अब कोर्ट ने सच्चाई सामने ला दी है.

आखिर में उन्होंने कहा कि यह फैसला केवल पूर्व विधायकों की जीत नहीं, बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत है. भाजपा इस मुद्दे को प्रदेश की जनता के बीच लेकर जाएगी और बताएगी कि कैसे कांग्रेस सरकार ने कानून का दुरुपयोग कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास किया.

