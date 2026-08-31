Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशजस्टिस योगेश जायसवाल, चिराग भानु और भूपेश शर्मा... जानें कौन हैं हिमाचल HC के नए जज

जस्टिस योगेश जायसवाल, चिराग भानु और भूपेश शर्मा... जानें कौन हैं हिमाचल HC के नए जज

हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को रविवार (30 अगस्त) को तीन नए जज मिले हैं. इनमें से चिराग भानु सिंह ने हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश, जबकि अन्य दो जजों ने अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली.

Written By : पराक्रम चन्द |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 31 Aug 2026 07:55 AM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को रविवार (30 अगस्त) को तीन नए न्यायाधीश मिले हैं. चिराग भानु सिंह ने हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, जबकि भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल ने अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की. ये शपथ शिमला के लोक भवन में दिलवाई गई. इस तरह मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सहित हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 हो गई है, जबकि स्वीकृत पद 17 हैं. 

राजभवन में आज आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने तीनों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस मौके पर हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया भी मौजूद रहे.

न्यायाधीश चिराग भानु सिंह के बारे में जानें

स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले न्यायमूर्ति चिराग भानु सिंह का जन्म 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल की मंडी में हुआ था. उन्होंने मंडी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी. साल 1994 में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला से कानून की डिग्री हासिल की. इसके बाद चिराग भानु सिंह 1994 में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, शिमला में एनरोल हुए थे. इस दौरान उन्होंने सिविल, क्रिमिनल, संवैधानिक तथा सर्विस मामलों में प्रैक्टिस की थी.

साल 2007 में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज बने. साल 2014 और फिर 2021 में सुप्रीम कोर्ट में दो बार अपनी सेवाएं दे चुके हैं. जून 2023 से अक्टूबर 2025 तक बिलासपुर में डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज के तौर पर उन्होंने काम किया. इसके बाद ध्र्मशाला में कांगड़ा में डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज के पद पर अपनी सेवाएं दीं. 

नेपाल की तबाही के बाद हिमाचल में अलर्ट, ग्लेशियर झीलें बनीं खतरा

न्यायाधीश भूपेश शर्मा कौन हैं?

न्यायाधीश भूपेश शर्मा का जन्म 1 जनवरी 1968 को कांगड़ा में हुआ था. उन्होंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से लॉ में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी.  जुलाई 1996 में कांगड़ा, धर्मशाला में सब जज-कम-ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पर हिमाचल प्रदेश ज्यूडिशियल सर्विस से जुड़े थे.

इसके बाद मई 1997 में उनका मंडी में ट्रांसफर हो गया. न्यायाधीश भूपेश ने इसके अलावा हमीरपुर, सोलन, ऊना और शिमला में डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज के तौर पर काम किया है. अक्टूबर 2024 में उन्हें हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया गया था. 

कौन हैं न्यायाधीश योगेश जसवाल ?

न्यायाधीश योगेश जसवाल का जन्म  2 मार्च 1967 को ऊना में हुआ था.  योगेश जसवाल ने 1991 में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से LL.B की डिग्री हासिल की थी. ​​इसके बाद उन्होंने शिमला में सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू मामलों के जरिए वकालत की प्रैक्टिस की. जुलाई 1996 में हमीरपुर में सब-जज-कम-ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्ति हुई थी.

अपने न्यायिक सेवा के कार्यकाल के दौरान उन्होंने शिमला, घुमारवीं, किन्नौर, चंबा और कांगड़ा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. इसके अलावा अप्रैल 2025 से उन्हें नाहन, सिरमौर में डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया था. 

चंबा में सड़क किनारे लटकी निजी बस, यात्रियों की अटक गई सांस!

और पढ़ें

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 31 Aug 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
Himachal High Court HIMACHAL PRADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
जस्टिस योगेश जायसवाल, चिराग भानु और भूपेश शर्मा... जानें कौन हैं हिमाचल HC के नए जज
जस्टिस योगेश जायसवाल, चिराग भानु और भूपेश शर्मा... जानें कौन हैं हिमाचल HC के नए जज
हिमाचल प्रदेश
चंबा में सड़क किनारे लटकी निजी बस, यात्रियों की अटक गई सांस!
चंबा में सड़क किनारे लटकी निजी बस, यात्रियों की अटक गई सांस!
हिमाचल प्रदेश
नेपाल की तबाही के बाद हिमाचल में अलर्ट, ग्लेशियर झीलें बनीं खतरा
नेपाल की तबाही के बाद हिमाचल में अलर्ट, ग्लेशियर झीलें बनीं खतरा
हिमाचल प्रदेश
देहरा को CM सुक्खू की सौगात, 46 करोड़ से बनेगी पहली 'ओजोन पेयजल परियोजना'
देहरा को CM सुक्खू की सौगात, 46 करोड़ से बनेगी पहली 'ओजोन पेयजल परियोजना'
Advertisement

वीडियोज

सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
भागवत 'ज्ञान'..हिंदू-मुस्लिम भाईजान! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'इस्लाम सभी धर्मों से बेहतर', किस राज्य के शिक्षा मंत्री के बयान से मचाया बवाल
'इस्लाम सभी धर्मों से बेहतर', किस राज्य के शिक्षा मंत्री के बयान से मचाया बवाल
दिल्ली NCR
दिल्ली में कमजोर पड़ा मानसून, सताएगी उमस और गर्मी, जानें ताजा अपडेट
दिल्ली में कमजोर पड़ा मानसून, सताएगी उमस और गर्मी, जानें ताजा अपडेट
इंडिया
विजय सरकार का स्टालिन को झटका, सिक्योरिटी में की बड़ी कटौती
विजय सरकार का स्टालिन को झटका, सिक्योरिटी में की बड़ी कटौती
पंजाब
पंजाब चुनाव: ‘अपने-अपने ही होते हैं’, सुखबीर बादल ने AAP-कांग्रेस को सुनाई खरी-खरी
‘अपने-अपने ही होते हैं’, सुखबीर बादल ने AAP-कांग्रेस को सुनाई खरी-खरी
इंडिया
शराब के नशे में NEET परीक्षा देने पहुंचा कैंडिडेट, अपनी सीट पर जा बैठा, मगर कैसे
शराब के नशे में NEET परीक्षा देने पहुंचा कैंडिडेट, अपनी सीट पर जा बैठा, मगर कैसे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मानसून फिर सक्रिय, आज 50 जिलों में बारिश का अलर्ट
यूपी में मानसून फिर सक्रिय, आज 50 जिलों में बारिश का अलर्ट
ट्रेंडिंग
ट्रेन में अचानक बजा फायर अलार्म, यात्रियों में मची खलबली
ट्रेन में अचानक बजा फायर अलार्म, यात्रियों में मची खलबली
टेक्नोलॉजी
कौन से फीचर्स MacBook को विंडोज Laptop से बनाते हैं अलग, जानें इतना महंगा क्यों?
कौन से फीचर्स MacBook को विंडोज Laptop से बनाते हैं अलग, जानें इतना महंगा क्यों?
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget