Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल हाईकोर्ट को मिले 3 नए जज, अभी भी दो पद खाली

हिमाचल हाईकोर्ट को मिले 3 नए जज, अभी भी दो पद खाली

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में 3 नए जजों की नियुक्ति हुई है. केंद्र की अधिसूचना के बाद अब जजों की कुल संख्या 15 हो गई है. लंबित मामलों का निपटारा तेज होने की उम्मीद है.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 27 Aug 2026 10:34 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश (Himachal News) की न्यायिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी और अहम खबर है. केंद्र सरकार ने लंबे इंतजार के बाद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) को तीन नए न्यायाधीशों की सौगात दी है. वीरवार (27 अगस्त 2026) को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इन नियुक्तियों की आधिकारिक अधिसूचना (Notification) जारी कर दी है. इन नई नियुक्तियों के साथ ही अब प्रदेश के लोगों को लंबित पड़े मामलों में जल्द और सुलभ न्याय मिलने की उम्मीद जगी है.

चिराग भानु बने जज, भूपेश-योगेश को भी जिम्मेदारी

भारत सरकार के संयुक्त सचिव जगन्नाथ श्रीनिवासन के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 217(1) और अनुच्छेद 224 के तहत इन नियुक्तियों को मंजूरी दी है:

वरिष्ठ अधिवक्ता चिराग भानु सिंह को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश (Judge) नियुक्त किया गया है. इसके अलावा, भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल को अगले दो साल की अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश (Additional Judge) की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इन सभी की नियुक्ति उस दिन से प्रभावी मानी जाएगी, जिस दिन वे अपना आधिकारिक कार्यभार ग्रहण करेंगे.

चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन पर्चियों से हुई 16.38 करोड़ की कमाई'

15 तक पहुंची जजों की संख्या, 2 पद अभी भी खाली

इस बड़े फैसले के बाद हिमाचल हाईकोर्ट को बड़ी राहत मिली है. आपको बता दें कि इन तीन नए जजों की नियुक्ति के बाद अब हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या 12 से बढ़कर 15 हो गई है. हालांकि, हाईकोर्ट में जजों के कुल स्वीकृत पद (Sanctioned Posts) 17 हैं, यानी 15 जजों की नियुक्ति के बाद भी अभी 2 पद खाली हैं.

लंबित मामलों के निपटारे में आएगी तेजी

लंबे समय से हिमाचल हाईकोर्ट में जजों के पद खाली होने की वजह से मुकदमों की सुनवाई और उनके निस्तारण की रफ्तार धीमी पड़ गई थी. कानूनी जानकारों और विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई 'बेंच स्ट्रेंथ' से न्यायिक कार्यों में बड़ी दक्षता आएगी. बरसों से न्याय की आस में बैठे फरियादियों के लंबित मामलों (Pending Cases) का निपटारा अब तेजी से हो सकेगा, जिससे न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और सुगम बनेगी.

हिमाचल में 27 साल बाद फिर शुरू होगी लॉटरी, दिवाली पर आजमा सकेंगे किस्मत

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 27 Aug 2026 10:31 PM (IST)
Tags :
Himachal High Court
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
हिमाचल हाईकोर्ट को मिले 3 नए जज, अभी भी दो पद खाली
हिमाचल हाईकोर्ट को मिले 3 नए जज, अभी भी दो पद खाली
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में HPPS अधिकारियों के तबादले, 6 को मिली नई तैनाती
हिमाचल में HPPS अधिकारियों के तबादले, 6 को मिली नई तैनाती
हिमाचल प्रदेश
नेपाल बाढ़ पर CM सुक्खू ने जताया दुख, विधानसभा में 2 मिनट का मौन
नेपाल बाढ़ पर CM सुक्खू ने जताया दुख, विधानसभा में 2 मिनट का मौन
हिमाचल प्रदेश
चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन पर्चियों से हुई 16.38 करोड़ की कमाई
चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन पर्चियों से हुई 16.38 करोड़ की कमाई
Advertisement

वीडियोज

Bihar News: भैंस एक, मालिक दो! अब होगा भारत का पहला DNA टेस्ट! कैसे मिलेगा असली मालिक? |ABPLIVE
Toxic पर Court का बड़ा आदेश, Fake और Defamatory Content पर लगेगी रोक
Computer के अंदर जिंदा दिमाग! सिंगापुर का हिला देने वाला कारनामा! |ABPLIVE
Ramayana Trolling पर Vindu Dara Singh का बड़ा बयान, बोले- Ranbir Kapoor को एक मौका दें
Jagadhatri: 😱Rudra पर छाया Kidnapping का खतरा! जासूस बनकर मैदान में उतरी Jagadhatri #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी सरकार के इस फैसले के मुरीद हुए थरूर, बोले- 'सिस्टम झुका, लेकिन...'
मोदी सरकार के इस फैसले के मुरीद हुए थरूर, बोले- 'सिस्टम झुका, लेकिन...'
बिहार
BPSC TRE-4 में एक ही परीक्षा होगी, छात्रों के आगे झुकी सम्राट सरकार
BPSC TRE-4 में एक ही परीक्षा होगी, छात्रों के आगे झुकी सम्राट सरकार
क्रिकेट
3 शतक, सबसे ज्यादा रन... सोनल दिनुषा नहीं बने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज', किसे मिला खिताब?
3 शतक, सबसे ज्यादा रन... सोनल दिनुषा नहीं बने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज'
साउथ सिनेमा
नेगेटिव रिव्यू के बाद भी यश ने रचा इतिहास, 'टॉक्सिक' ने दो दिन में बना डाले 10 बड़े रिकॉर्ड्स
नेगेटिव रिव्यू के बाद भी यश ने रचा इतिहास, 'टॉक्सिक' ने दो दिन में बना डाले 10 बड़े रिकॉर्ड्स
इंडिया
CJP चुनाव लड़ेगी तो देंगे वोट? सर्वे में लोगों के जवाब ने चौंकाया
CJP चुनाव लड़ेगी तो देंगे वोट? सर्वे में लोगों के जवाब ने चौंकाया
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर: S-400 की तैनाती पर पाक ने कराई जासूसी! सेना के अधिकारी का बड़ा दावा
ऑपरेशन सिंदूर: S-400 की तैनाती पर पाक ने कराई जासूसी! सेना के अधिकारी का बड़ा दावा
राजस्थान
जयपुर नगर निगम चुनाव: AAP की पहली लिस्ट, उतारे 11 उम्मीदवार
जयपुर नगर निगम चुनाव: AAP की पहली लिस्ट, उतारे 11 उम्मीदवार
विश्व
आसमान में दिखने वाला है 'Blood Moon'! जानें कब लगेगा यह चंद्रग्रहण, भारत पर क्या होगा असर?
आसमान में दिखने वाला है 'Blood Moon'! जानें कब लगेगा यह चंद्रग्रहण, भारत पर क्या होगा असर?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget