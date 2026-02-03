स्वास्थ्य क्षेत्र पर 3000 करोड़ रुपये खर्च करेगी सुक्खू सरकार, डॉक्टरों के लिए होगा रिजर्व कोटा

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को विश्वस्तरीय बनाने के लिए बड़े निवेश और प्रशासनिक सुधारों का खाका तैयार किया है. स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आगामी अप्रैल माह से प्रदेश के अस्पतालों के लिए 3,000 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद शुरू की जाएगी.

स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतरता बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने एक बड़ा नीतिगत फैसला लेते हुए स्वास्थ्य सेवाएं विभाग (DHS) में 300 डॉक्टरों का 'प्रशिक्षण एवं अवकाश रिजर्व कोटा' बनाने के निर्देश दिए हैं. इससे जब डॉक्टर पीजी कोर्स या लंबी छुट्टी पर जाएंगे, तो उनके स्थान पर सेवाएं बाधित नहीं होंगी और रिक्तियों को तुरंत भरा जा सकेगा.

IGMC में पैट स्कैन और रोबोटिक सर्जरी

मुख्यमंत्री ने बताया कि आईजीएमसी शिमला में जल्द ही पैट स्कैन और रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जाएगी. वर्तमान में चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा पहले से दी जा रही है. सरकार का लक्ष्य है कि मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़े.

मेडिकल शिक्षा में सुधार: छोटे बैच और नए लेक्चर थिएटर

चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए. मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के बैच छोटे किए जाएंगे. किसी भी कक्षा में 60 से अधिक छात्र नहीं होंगे. बेहतर पढ़ाई के लिए सरकार नए अत्याधुनिक लेक्चर थिएटरों के निर्माण में आर्थिक सहायता प्रदान करेगी.

आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 'आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों' को मजबूत कर रही है ताकि ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को उनके घर के पास ही बेहतर इलाज मिल सके. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से किया जाए ताकि आम जनता को इनका लाभ जल्द मिल सके.

बैठक में उपस्थिति

इस महत्वपूर्ण बैठक में स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी, विशेष सचिव अश्विनी कुमार, निदेशक आयुष निपुण जिंदल और स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉ. गोपाल बेरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.