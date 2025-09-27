हिमाचल प्रदेश: विवादों में घिरा स्वास्थ्य मंत्री का विदेश दौरा रद्द, इसलिए मचा बवाल

हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल के नेतृत्व में विदेश जा रही स्वास्थ्य विभाग की 10 सदस्यीय टीम का दौरा चर्चा का विषय बनने के बाद रद्द हो गया है. दअरसल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल अपने बेटे सहित 10 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के साथ लंदन व फ्रांस के दौरे पर जा रहे थे. इस संबंध में सरकारी की ओर से विदेश मंत्रालय को भी सूचित कर दिया गया था.

अधिसूचना के मुताबिक शांडिल के बेटे कर्नल डॉ. संजय शांडिल ने भी साथ जाना था. लेकिन सोशल मीडिया और विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर द्वारा दौरे को लेकर उठाए गए सवालों पर धनी राम शांडिल ने स्पष्टीकरण दिया है. जय राम ठाकुर ने सोशल मीडिया में लिखा कि प्रदेश आपदा से गुजर रहा है लेकिन सरकार में बैठे लोग परिजनों के साथ सरकारी खर्च पर विदेश जाने के कार्यक्रम बना रहे हैं.

'बिना तथ्यों को जाने नहीं लिखा जाना चाहिए कुछ भी'

शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में शनिवार (27 सितंबर) को उन्होंने कहा कि अभी विदेश दौरे पर नहीं जा रहे, आगे जाएंगे. बिना तथ्यों को जाने कुछ भी लिखा नहीं जाना चाहिए. विदेशों में स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है. वहां से तकनीक को सीखकर यहां लागू किया जाना है. बेटे के विदेश दौरे पर जाने को लेकर मंत्री ने स्वीकार किया कि बेटा-बहू दोनों ने जाना था. परिजन निजी खर्च पर जा सकते हैं.

बता दें कि 10 सितंबर को सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके अनुसार राज्य के प्रमुख नीति निर्माता प्रशासकों और चिकित्सा पेशेवरों को 2 से 11 अक्टूबर तक लंदन और फ्रांस की विदेश यात्रा जाना था. इसके लिए राज्य सरकार ने 10 (दस) सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के नामांकन को मंजूरी दी, जिन्होंने विकसित देशों के समान राज्य में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का अनुभव प्राप्त करना था.

ये लोग शामिल थे प्रतिनिधिमंडल में

प्रतिनिधिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल, विधायक ज्वालामुखी संजय रतन, विधायक सुजानपुर कैप्टन रणजीत राणा, सचिव (स्वास्थ्य) एम सुधा देवी, निदेशक स्वास्थ्य सेवाए डॉ. गोपाल बेरी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक प्रदीप ठाकुर, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक दिव्यांशु सिंघल, निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान डॉ. राकेश शर्मा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अनादि गुप्ता के अलावा कर्नज (डॉ.) संजय शांडिल शामिल थे. जब मामले ने तुल पकड़ा तो दौरा रद्द करना पड़ा और मंत्री को स्वयं आकर कर स्पष्टीकरण देना पड़ा.