हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले मरीजों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों में अब केवल उच्च गुणवत्ता (Quality) वाली दवाएं ही उपलब्ध कराई जाएं. इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही 100 करोड़ रुपये की लागत से दवाओं की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने जा रही है.

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अब इन्हें अधिकृत डीलरों या बिचौलियों के बजाय सीधे दवा निर्माता कंपनियों से खरीदा जाएगा. इससे न केवल दवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि प्रतिष्ठित दवा कंपनियां भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकेंगी. मुख्यमंत्री ने कहा, "मरीजों को विश्वस्तरीय दवाइयां उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए यदि आवश्यक हुआ तो ड्रग्स एक्ट (Drugs Act) में भी उचित संशोधन किए जाएंगे."

जन औषधि केंद्रों के लिए भी नए निर्देश

मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को निर्देश दिए हैं कि 'जन औषधि' और अन्य सरकारी दवा दुकानों के लिए भी दवाइयां सीधे कंपनियों से ही ली जाएं. उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जनता के पैसे का उपयोग केवल जनहित और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ही किया जाना चाहिए.

स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार की तैयारी

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार हिमाचल में ही विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि "अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की नींव गुणवत्तायुक्त दवाइयां ही हैं." इन सुधारों के माध्यम से राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले आम लोगों को भी महंगी और उच्च स्तर की दवाएं सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क या रियायती दरों पर मिल सकेंगी.

बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्हें मुख्यमंत्री ने इस पूरी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं.