हिमाचल सरकार का बड़ा प्रशासनिक फैसला, 1988 बैच के IAS संजय गुप्ता को सौंपी मुख्य सचिव की कमान

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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal News: हिमाचल सरकार का बड़ा प्रशासनिक फैसला, IAS संजय गुप्ता को सौंपी मुख्य सचिव की कमान

Himachal News: हिमाचल सरकार का बड़ा प्रशासनिक फैसला, IAS संजय गुप्ता को सौंपी मुख्य सचिव की कमान

Himachal News In Hindi: हिमाचल सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल ने 1988 बैच के आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 26 May 2026 05:55 PM (IST)
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हिमाचल सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है. कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल ने 1988 बैच के आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एवं हाउसिंग) के पद पर कार्यरत थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से मुख्य सचिव नियुक्त किया है.

रिटायरमेंट से महज चार दिन पहले मिली अहम जिम्मेदारी

अधिसूचना में कहा गया है कि संजय गुप्ता पहले से ही मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे. अब जनहित में उन्हें नियमित रूप से हिमाचल प्रदेश सरकार का मुख्य सचिव बनाया गया है. यह आदेश 26 मई 2026 को कार्मिक विभाग की सचिव एम. सुधा देवी द्वारा जारी किया गया है.

गौरतलब है कि संजय गुप्ता 31 मई 2026 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और रिटायरमेंट से महज चार दिन पहले उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसे लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है.

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अपने कार्यकाल के दौरान संजय गुप्ता पर कई आरोप भी

संजय गुप्ता का जन्म 5 जून 1966 को हुआ था और वह हिमाचल प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों में गिने जाते हैं. अपने कार्यकाल के दौरान उन पर कई आरोप भी लगे और कुछ समय के लिए उन्हें पद से हटाने की मांग भी उठी थी. वहीं, संजय गुप्ता ने भी मीडिया के सामने आकर कई आईएएस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे.

अक्टूबर 2025 में पूर्व मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के सेवानिवृत्त होने के बाद सुक्खू सरकार ने संजय गुप्ता को मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था. अब सरकार ने उन्हें नियमित रूप से इस पद पर नियुक्त कर दिया है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 26 May 2026 05:54 PM (IST)
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