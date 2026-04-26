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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशजयराम ठाकुर का कांग्रेस पर आरोप- टिकट आवेदन पर 5000 रुपये वसूली कर रही पार्टी

जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर आरोप- टिकट आवेदन पर 5000 रुपये वसूली कर रही पार्टी

Himachal Politics: हिमाचल में कांग्रेस स्थानीय निकाय चुनाव के टिकट आवेदन पर 5000 रुपये वसूल रही है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे लोकतंत्र का मजाक बताया और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी निशाना साधा.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 26 Apr 2026 09:49 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में टिकट के लिए आवेदन करने वाले हर नेता से कांग्रेस ₹5000 वसूल रही है, चाहे टिकट मिले या न मिले. यह राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी.

जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया कि यह वसूली प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए है या कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की जेब भरने के लिए. उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय स्तर पर टिकट आवेदन के बदले पैसे लेने की यह परंपरा प्रदेश में पहले कभी नहीं रही. लोकतंत्र में मिले अधिकार के लिए पैसे वसूलना हास्यास्पद है.

कांग्रेस को उखाड़ फेंकने को तैयार है जनता — जयराम ठाकुर

जयराम ठाकुर ने कहा कि दुनियाभर में लोकतांत्रिक पार्टियां प्रत्याशियों का चयन लोकप्रियता और जीत की संभावना के आधार पर करती हैं, न कि पैसे लेकर. इस बार के निकाय चुनाव में जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सरकार की जन विरोधी नीतियों, बढ़ती गुंडागर्दी और ध्वस्त कानून व्यवस्था से त्रस्त है. महिलाएं भी झूठी गारंटियों और आरक्षण के हक छीने जाने को लेकर कांग्रेस को सबक देने को तैयार हैं.

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रोबोटिक सर्जरी के दावे, पर OT के दरवाजे टूटे —जयराम ठाकुर का तंज

जयराम ठाकुर ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अस्पतालों में कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं दवाइयां नहीं, कहीं पैथोलॉजिस्ट नहीं तो कहीं रेडियोलॉजिस्ट नहीं. मुख्यमंत्री एक तरफ रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे टूटे पड़े हैं.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य के लिए लगातार पैसा भेज रही है लेकिन राज्य सरकार उसका सही उपयोग नहीं कर रही. मुख्यमंत्री से आग्रह है कि बड़े दावों की जगह बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारें.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 26 Apr 2026 09:49 PM (IST)
Tags :
Jairam Thakur Himachal Politics HIMACHAL NEWS
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