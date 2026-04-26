जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर आरोप- टिकट आवेदन पर 5000 रुपये वसूली कर रही पार्टी

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में टिकट के लिए आवेदन करने वाले हर नेता से कांग्रेस ₹5000 वसूल रही है, चाहे टिकट मिले या न मिले. यह राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी.

जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया कि यह वसूली प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए है या कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की जेब भरने के लिए. उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय स्तर पर टिकट आवेदन के बदले पैसे लेने की यह परंपरा प्रदेश में पहले कभी नहीं रही. लोकतंत्र में मिले अधिकार के लिए पैसे वसूलना हास्यास्पद है.

कांग्रेस को उखाड़ फेंकने को तैयार है जनता — जयराम ठाकुर

जयराम ठाकुर ने कहा कि दुनियाभर में लोकतांत्रिक पार्टियां प्रत्याशियों का चयन लोकप्रियता और जीत की संभावना के आधार पर करती हैं, न कि पैसे लेकर. इस बार के निकाय चुनाव में जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सरकार की जन विरोधी नीतियों, बढ़ती गुंडागर्दी और ध्वस्त कानून व्यवस्था से त्रस्त है. महिलाएं भी झूठी गारंटियों और आरक्षण के हक छीने जाने को लेकर कांग्रेस को सबक देने को तैयार हैं.

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रोबोटिक सर्जरी के दावे, पर OT के दरवाजे टूटे —जयराम ठाकुर का तंज

जयराम ठाकुर ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अस्पतालों में कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं दवाइयां नहीं, कहीं पैथोलॉजिस्ट नहीं तो कहीं रेडियोलॉजिस्ट नहीं. मुख्यमंत्री एक तरफ रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे टूटे पड़े हैं.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य के लिए लगातार पैसा भेज रही है लेकिन राज्य सरकार उसका सही उपयोग नहीं कर रही. मुख्यमंत्री से आग्रह है कि बड़े दावों की जगह बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारें.

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