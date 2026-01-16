सीएम सुक्खू ने भारत सरकार से मांगी ई-बस योजना में छूट, 'पहाड़ों के लिए बदलें नियम'

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार भेंट की. इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए 'पीएम ई-बस सेवा योजना' के मौजूदा नियमों में विशेष छूट देने की वकालत की.

मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि वर्तमान में यह योजना केवल 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए है, जिसके कारण हिमाचल का केवल शिमला शहर ही इसमें शामिल हो पाया है. उन्होंने मांग की कि धर्मशाला, मंडी, सोलन, पालमपुर, हमीरपुर, ऊना और बद्दी जैसे तेजी से उभरते शहरी केंद्रों को भी इस योजना का लाभ मिलना चाहिए.

आज नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से भेंट कर पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों को विशेष छूट देने का आग्रह किया।

बैठक में अवगत कराया कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद योजना में रियायत न होने से हिमाचल प्रदेश लाभ… pic.twitter.com/QYiQ0hZ42U — Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) January 16, 2026

वित्तीय सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव

हिमाचल सरकार ने ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 1500 डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों (e-Buses) में बदलने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री ने केंद्र से निम्नलिखित प्रमुख रियायतें मांगी हैं:

संचालन सहायता: वर्तमान सहायता को 22 रुपये से बढ़ाकर 52 रुपये प्रति किलोमीटर किया जाए, ताकि परिवहन निगम को घाटा न हो.

माइलेज सीमा: पहाड़ी रास्तों को देखते हुए अनिवार्य माइलेज लक्ष्य को कम कर 150 किलोमीटर तक सीमित किया जाए.

पूंजी सहायता: बेहतर प्रदर्शन के लिए पूंजी सहायता को वास्तव में प्राप्त माइलेज के आधार पर दिया जाए.

BBMB से अनापत्ति प्रमाण-पत्र का मुद्दा

मुख्यमंत्री ने सुंदरनगर में एचपीपीसीएल (HPPCL) के एकीकृत कार्यालय के लिए उपलब्ध 47 बीघा भूमि के आवंटन हेतु भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) दिलाने में भी सहयोग मांगा. वर्तमान में इसके कार्यालय अलग-अलग स्थानों पर होने से कार्य संचालन में असुविधा हो रही है.

केंद्रीय मंत्री ने दिया आश्वासन

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया. बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह और सचिव राकेश कंवर सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.