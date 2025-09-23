हिमाचल आपदा की वजह से अब तक सड़कें बंद, सड़ रहे सेब, जयराम ठाकुर ने सरकार से की यह मांग

हिमाचल प्रदेश के शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिरोध जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा की वजह से बहुत सारी जगहों पर सड़कें बंद हैं. गाड़ियां चल नहीं रही हैं, इसकी वजह से लोग अपने बागवानी और कृषि उत्पाद बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि लोगों के सैकड़ों करोड़ के सेब और सब्जियां रास्ते बंद होने की वजह से सड़ चुकी हैं. अगर रास्ते नहीं खुले तो यह नुकसान और बड़ा होगा. एक तरफ आपदा की वजह से लोगों का बेहद नुकसान हुआ है, दूसरी तरफ रास्ते बंद होने की वजह से भी लोगों के उत्पाद बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है.

सड़कों के खुलने से कृषि पर्यटन जल्दी बहाल होंगे

जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों की पूरी आर्थिकी ही बागवानी, कृषि और पर्यटन पर ही टिकी हुई है और इन्हीं क्षेत्रों को सर्वाधिक नुकसान हुआ है. ऐसे में सरकार से आग्रह है कि इन तीनों क्षेत्रों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं.

उन्होंने कहा कि तत्काल राहत प्रदान करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सड़कों को जल्दी से जल्दी खोलना होगा, जिससे लोगों के सेब और सब्जियां बाजार तक पहुंचें और उन्हें उनका मूल्य मिल सके. सड़कें बहाल होने से ही आपदा की वजह से क्षतिग्रस्त अन्य सुविधाएं भी जल्दी बहाल हो पाएंगी.

राहत कार्यों में सरकार से तुरंत कदम उठाने कहा

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लोग बाजार तक अपने बागवानी और कृषि के उत्पादन भी पहुंच पाएंगे और पर्यटक भी आसानी से आ-जा सकेंगे, जिससे पर्यटक अधिक से अधिक आएंगे.

उन्होंने कहा कि इसलिए अब केंद्र सरकार को कोसने और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने के बजाय, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को आपदा प्रभावितों को राहत देने पर ध्यान देना चाहिए. लोग अभी भी सरकार की राह देख रहे हैं.

सरकार को पूरी क्षमता से काम करना चाहिए - जयराम ठाकुर

जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार से जो भी सहायता आपदा प्रभावितों के लिए भेजी जा रही है, मुख्यमंत्री को उस आर्थिक सहायता को प्रभावितों तक पहुंचाने के लिए कार्य करना चाहिए. विपक्ष पर आरोप लगाने और केंद्र सरकार को कोसने से न सरकार का भला होगा और न ही आपदा प्रभावितों का.

उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी पूरी क्षमता लगाकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सुविधाएं बहाल करनी चाहिए. इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है.