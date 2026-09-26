गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेश'आयोग बीजेपी के...', EC पर भड़कीं हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल

'आयोग बीजेपी के...', EC पर भड़कीं हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल

कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर भड़क गई हैं. उन्होंने 28 सितंबर को जिला स्तर पर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 26 Sep 2026 02:45 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और आयोग बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है. 

पाटिल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी विवादित टिप्पणी करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की. रजनी पाटिल ने कहा कि देश के करोड़ों मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हुए हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

हिमाचल प्रदेश
CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्रों से किया संवाद, रिसर्च पर दिया जोर
CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्रों से किया संवाद, रिसर्च पर दिया जोर
हिमाचल प्रदेश
कांगड़ा: अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत, परिजनों का प्रदर्शन
कांगड़ा: अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत, परिजनों का प्रदर्शन
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल: EPFO के वेतन बढ़ाने से कितने कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
हिमाचल: EPFO के वेतन बढ़ाने से कितने कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
हिमाचल प्रदेश
चंबा की बेटी सीमा कुमारी ने रचा इतिहास, एशियन एथलेटिक्स में जीता ब्रॉन्ज
चंबा की बेटी सीमा कुमारी ने रचा इतिहास, एशियन एथलेटिक्स में जीता ब्रॉन्ज

कांगड़ा: अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत, परिजनों का प्रदर्शन

महाराष्ट्र-हरियाणा और बंगाल में गड़बड़ी का आरोप

उन्होंने महाराष्ट्र, हरियाणा और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों के चुनावों का उल्लेख करते हुए मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाया. उनके अनुसार पश्चिम बंगाल में लाखों मतदाताओं के नामों को लेकर सवाल उठे हैं.

वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस

कांग्रेस प्रभारी ने घोषणा करते हुए कहा कि 28 सितंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 'वोट चोरी' के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी. उन्होंने कहा कि इससे पहले राज्य स्तर पर भी इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा चुका है. पाटिल ने कहा कि छात्रों से जुड़े मुद्दों पर राहुल गांधी युवाओं और विद्यार्थियों के साथ संवाद कर रहे हैं तथा पेपर लीक जैसे मामलों में कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी है.

संगठन और सरकार के बीच तालमेल को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में रजनी पाटिल ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस संगठन और राज्य सरकार के बीच पूर्ण समन्वय है. घर से लेकर सभी जगह संगठनों में खींचतान तो चलती रहती है, लेकिन कांग्रेस में किसी प्रकार का मतभेद या मनभेद से नहीं है. 

उन्होंने कहा कि ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर की समितियों का गठन किया जा चुका है तथा जल्द ही बूथ स्तर तक संगठन को और मजबूत किया जाएगा. मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से प्रस्ताव आएगा तो कैबिनेट विस्तार और फेरबदल किया जाएगा अभी कोई ऐसा प्रस्ताव उन्हें नहीं मिला है.

CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्रों से किया संवाद, रिसर्च पर दिया जोर

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 26 Sep 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Shimla News HIMACHAL NEWS CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्रों से किया संवाद, रिसर्च पर दिया जोर
CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्रों से किया संवाद, रिसर्च पर दिया जोर
हिमाचल प्रदेश
कांगड़ा: अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत, परिजनों का प्रदर्शन
कांगड़ा: अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत, परिजनों का प्रदर्शन
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल: EPFO के वेतन बढ़ाने से कितने कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
हिमाचल: EPFO के वेतन बढ़ाने से कितने कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
हिमाचल प्रदेश
चंबा की बेटी सीमा कुमारी ने रचा इतिहास, एशियन एथलेटिक्स में जीता ब्रॉन्ज
चंबा की बेटी सीमा कुमारी ने रचा इतिहास, एशियन एथलेटिक्स में जीता ब्रॉन्ज
Advertisement

वीडियोज

पिता की अय्याशी पर मौत का खेल
Ram Mandir Donation Scam | Breaking: 'चढ़ावा चोरी' पर चार्जशीट! | Nripendra Mishra | Champat Rai
Chitra Tripathi | Samastipur-Jamui Case: बिहार पुलिस...मनचलों के साथ या खिलाफ? | Bihar News | ABP
पहचान उजागर करने के मामले में CM Samrat पर होगी कार्रवाई?
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा विपक्ष लेकर रहेगा? | Breaking | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इमरान के समर्थन में मार्च से घबराए शहबाज! 22 हजार पुलिसकर्मी तैनात, इस्लामाबाद बंद
इमरान के समर्थन में मार्च से घबराए शहबाज! 22 हजार पुलिसकर्मी तैनात, इस्लामाबाद बंद
पंजाब
तरनतारन में अकाली सरपंच के पति की हत्या, घर के बाहर मारी गोली
तरनतारन में अकाली सरपंच के पति की हत्या, घर के बाहर मारी गोली
क्रिकेट
वेस्टइंडीज सीरीज में बदलेगा विराट कोहली का बैटिंग ऑर्डर? नए एक्पेरिमेंट की तैयारी
वेस्टइंडीज सीरीज में बदलेगा विराट कोहली का बैटिंग ऑर्डर? नए एक्पेरिमेंट की तैयारी
साउथ सिनेमा
'दसारा' के बाद नानी ने श्रीकांत ओडेला संग 'द पैराडाइज' क्यों की? एक्टर बोले- 'एक बहुत ही रॉ एनर्जी...'
'एक बहुत ही अनोखी और रॉ एनर्जी...' नानी ने बताई 'द पैराडाइज' करने की वजह
विश्व
'बहुत पछताओगे...', पुतिन ने यूक्रेन को दिया अल्टीमेटम, US पर क्या कहा
'बहुत पछताओगे...', पुतिन ने यूक्रेन को दिया अल्टीमेटम, US पर क्या कहा
इंडिया
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
हेल्थ
कार्डियोलॉजिस्ट ने बताई 4 आदतें, ऐसे रखें दिल का ख्याल
कार्डियोलॉजिस्ट ने बताई 4 आदतें, ऐसे रखें दिल का ख्याल
ट्रेंडिंग
बप्पा की भक्ति में डूबी तेलंगाना पुलिस, विसर्जन के दौरान लगाए ठुमके; देखें वीडियो
बप्पा की भक्ति में डूबी तेलंगाना पुलिस, विसर्जन के दौरान लगाए ठुमके; देखें वीडियो
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget