हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल कांग्रेस में चला अनुशासन का डंडा! पूर्व विधायक नीरज भारती विवाद पर हुई अहम बैठक

हिमाचल कांग्रेस में चला अनुशासन का डंडा! पूर्व विधायक नीरज भारती विवाद पर हुई अहम बैठक

Himachal News: हिमाचल कांग्रेस ने नीरज भारती विवाद के बीच अनुशासन पर सख्त रुख अपनाया है. राजीव भवन में हुई बैठक में नेताओं को सार्वजनिक बयानबाजी से बचने की चेतावनी दी गई.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 09 Jun 2026 09:34 PM (IST)
Preferred Sources

शिमला में मंगलवार (9 जून) को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस की अनुशासन समिति की अहम बैठक हुई. बैठक ऐसे समय में बुलाई गई, जब पिछले कुछ दिनों से पार्टी के भीतर नेताओं की बयानबाजी और आपसी विवाद चर्चा का विषय बने हुए हैं. खास तौर पर पूर्व विधायक नीरज भारती के कुछ बयानों और सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों को लेकर पार्टी के अंदर असहज माहौल बना हुआ है.

बैठक के बाद अनुशासन समिति के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है और इसे किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने साफ कहा कि पार्टी की विचारधारा, संगठन और नेतृत्व के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

NEET पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर नरेश चौहान ने साधा निशाना, मांगा इस्तीफा

राठौर ने कहा कि अगर किसी नेता या कार्यकर्ता को कोई शिकायत या असहमति है तो उसके लिए पार्टी के भीतर उचित मंच मौजूद है. संगठन के अंदर अपनी बात रखना सभी का अधिकार है, लेकिन मीडिया या सोशल मीडिया के जरिए पार्टी के खिलाफ बयान देना सही तरीका नहीं है.

नीरज भारती के बयानों पर चर्चा

सूत्रों के मुताबिक बैठक में पूर्व विधायक नीरज भारती के हालिया बयानों पर भी विस्तार से चर्चा हुई. पार्टी नेताओं ने इस बात पर चिंता जताई कि सार्वजनिक मंचों पर की जाने वाली बयानबाजी से संगठन की छवि प्रभावित होती है और विरोधियों को भी कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिलता है.

हालांकि बैठक के बाद किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर कार्रवाई की घोषणा नहीं की गई, लेकिन अनुशासन समिति ने साफ संकेत दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया जाएगा.

नेताओं ने संगठनात्मक मर्यादा पर दिया जोर

कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां हर नेता और कार्यकर्ता को अपनी राय रखने की पूरी आजादी है. लेकिन यह आजादी संगठनात्मक मर्यादाओं के दायरे में होनी चाहिए.

Himachal News: फिजूलखर्ची पर सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, HPTDC में VIP सुविधाओं पर रोक

उन्होंने चेतावनी दी कि आगे यदि कोई नेता सार्वजनिक रूप से अनुशासनहीनता करता पाया गया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधायक आशीष बुटेल, विधायक हरदीप सिंह बाबा, विधायक अनुराधा राणा, कांग्रेस महासचिव विनोद जिंटा, अमित नंदा समेत अनुशासन समिति के कई सदस्य मौजूद रहे. बैठक को कांग्रेस संगठन में अनुशासन और एकजुटता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

और पढ़ें

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 09 Jun 2026 09:23 PM (IST)
Tags :
Neeraj Bharti HIMACHAL NEWS CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
हिमाचल कांग्रेस में चला अनुशासन का डंडा! पूर्व विधायक नीरज भारती विवाद पर हुई अहम बैठक
हिमाचल कांग्रेस में चला अनुशासन का डंडा! पूर्व विधायक नीरज भारती विवाद पर हुई अहम बैठक
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में निवेश करेंगी नॉर्वे की कंपनियां, CM सुक्खू ने राजदूत से मुलाकात कर दिया न्योता
हिमाचल में निवेश करेंगी नॉर्वे की कंपनियां, CM सुक्खू ने राजदूत से मुलाकात कर दिया न्योता
हिमाचल प्रदेश
NEET पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर नरेश चौहान ने साधा निशाना, मांगा इस्तीफा
NEET पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर नरेश चौहान ने साधा निशाना, मांगा इस्तीफा
हिमाचल प्रदेश
Himachal News: फिजूलखर्ची पर सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, HPTDC में VIP सुविधाओं पर रोक
हिमाचल: फिजूलखर्ची पर सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, HPTDC में VIP सुविधाओं पर रोक
Advertisement

वीडियोज

BYD Hybrid Technology Explained | कैसे काम करता है ये System ? #byd #hybrid #autolive
New Suzuki Burgman Street Review | Premium Scooter Just Got Better! #suzuki #burgmanstreet #autolive
NEET पर सबसे बड़ा अपडेट! होने वाली है हाई-लेवल मीटिंग
NEET Paper Leak: NEET पर सबसे बड़ा अपडेट! होने वाली है हाई-लेवल मीटिंग
NEET Paper Leak: NEET पर सबसे बड़ा अपडेट! होने वाली है हाई-लेवल मीटिंग | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
विद्रोह की चिंगारी से उबलते PoK में मुनीर सेना की बर्बरता, भारत ने दुनिया के सामने किया पाकिस्तान को बेपर्दा
विद्रोह की चिंगारी से उबलते PoK में मुनीर सेना की बर्बरता, भारत ने पाकिस्तान को किया बेपर्दा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले एक्शन मोड में CM योगी, लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर दी सख्त चेतावनी
यूपी चुनाव से पहले एक्शन मोड में CM योगी, लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर दी सख्त चेतावनी
क्रिकेट
रोहित शर्मा ने पास कर लिया फिटनेस टेस्ट, हार्दिक पांड्या का भी आया अपडेट; 13 जून को है पहला वनडे
रोहित शर्मा ने पास कर लिया फिटनेस टेस्ट, हार्दिक पांड्या का भी आया अपडेट; 13 जून को पहला वनडे
बॉलीवुड
'बच्चन-नंदा सरनेम काफी नहीं', अमिताभ बच्चन के दामाद बोले- नव्या को 31000 करोड़ की कंपनी में जगह बनानी पड़ेगी
'बच्चन-नंदा सरनेम काफी नहीं', अमिताभ बच्चन के दामाद बोले- नव्या को 31000 करोड़ की कंपनी में जगह बनानी पड़ेगी
इंडिया
बॉर्डर के पास पेड़ों पर CCTV... 142 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट! ED ने म्यांमार-भारत ड्रग्स सिंडिकेट को किया ध्वस्त
बॉर्डर के पास पेड़ों पर CCTV... 142 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट! ED ने म्यांमार-भारत ड्रग्स सिंडिकेट को किया ध्वस्त
विश्व
भारत को अब नहीं होर्मुज की जरूरत? गुजरात से ओमान तक बिछेगी पाइप लाइन, भारत का तैयार मेगा प्लान
भारत को अब नहीं होर्मुज की जरूरत? गुजरात से ओमान तक बिछेगी पाइप लाइन, भारत का तैयार मेगा प्लान
एग्रीकल्चर
Monsoon Farming Tips: मानसून में नहीं हुई ठीक से बारिश तो भी तगड़ा मुनाफा कमा लेंगे आप, बस इन बातों का रखना होगा ख्याल
मानसून में नहीं हुई ठीक से बारिश तो भी तगड़ा मुनाफा कमा लेंगे आप, बस इन बातों का रखना होगा ख्याल
ऑटो
ये बड़ा नियम बदलने जा रही सरकार, अब 50 साल तक वैलिड रहेगा ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए कितना फायदा?
ये बड़ा नियम बदलने जा रही सरकार, अब 50 साल तक वैलिड रहेगा ड्राइविंग लाइसेंस
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget