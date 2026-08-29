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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशदेहरा को CM सुक्खू की सौगात, 46 करोड़ से बनेगी पहली 'ओजोन पेयजल परियोजना'

देहरा को CM सुक्खू की सौगात, 46 करोड़ से बनेगी पहली 'ओजोन पेयजल परियोजना'

हिमाचल के CM सुक्खू ने देहरा के बड्डल थोर में 46 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश की पहली 'ओजोन पेयजल परियोजना' और पशु चिकित्सालय खोलने का ऐलान किया. सीएम ने कहा- विकास के लिए धन की कमी नहीं होगी.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 29 Aug 2026 09:03 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश (Himachal News) के कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) ने एक बड़ी विकास सौगात दी है. बड्डल थोर (Baddal Thor) में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने प्रदेश की पहली 'ओजोन आधारित पेयजल उपचार परियोजना' (Ozone-based Drinking Water Project) स्थापित करने का बड़ा ऐलान किया है. इसके साथ ही इलाके में पशुपालकों की सुविधा के लिए एक नया पशु चिकित्सालय खोलने की भी घोषणा की गई है.

इससे पहले, बड्डल थोर हेलीपैड पहुंचने पर स्थानीय विधायक कमलेश ठाकुर (MLA Kamlesh Thakur) और स्थानीय निवासियों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया. सीएम ने चनौर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में माथा भी टेका.

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दूषित पानी से मिलेगी मुक्ति, 46 करोड़ रुपये होंगे खर्च

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनता को साफ और सुरक्षित पानी देना उनकी सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा, "दूषित पानी पीने से कई गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है. इसीलिए देहरा में 46 करोड़ रुपये की लागत से हिमाचल की पहली ओजोन आधारित पेयजल परियोजना लगाई जा रही है."

सीएम सुक्खू ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में इस तकनीक पर आधारित और भी जल परियोजनाएं प्रदेश के अन्य हिस्सों में स्थापित की जाएंगी, ताकि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंच सके.

आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए सरकार की बड़ी पहलें

जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम सुक्खू ने प्रदेश सरकार की कई अहम योजनाओं का भी जिक्र किया, जो सीधे तौर पर आम आदमी, महिलाओं और युवाओं को फायदा पहुंचा रही हैं.

  • अपना परिवार सुखी परिवार योजना: समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सरकारी संसाधनों का पूरा हक दिलाने के लिए यह योजना शुरू की गई है. इसके लिए पंचायतों में बाकायदा सर्वे का काम चल रहा है.
  • राजीव गांधी वन संवर्धन योजना: पर्यावरण संरक्षण से युवाओं और महिला मंडलों (SHGs) को जोड़ने के लिए यह योजना शुरू की गई है. इसमें स्वयं सहायता समूहों को पौधरोपण के लिए 1.20 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है. पौधे जीवित रहने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (Incentive) का भी प्रावधान है.

खुलेंगे और ज्यादा CBSE स्कूल

शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को बेहतरीन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Quality Education) देने के लिए प्रदेश में सरकारी स्तर पर CBSE स्कूल खोले गए हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी. उन्होंने देहरा की जनता को आश्वस्त किया कि इस क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए भविष्य में भी धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 29 Aug 2026 09:02 PM (IST)
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