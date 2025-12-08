हिमाचल: CM सुक्खू का पेंशनर्स के लिए बड़ा ऐलान, एक महीने में होगा लंबित बिलों का भुगतान

शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पेंशनरों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया. उन्होंने पेंशनरों के लंबित चिकित्सा बिलों को लेकर स्थिति साफ कर दी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पेंशनरों के सभी लंबित चिकित्सा बिलों की अदायगी आगामी एक माह के भीतर पूर्ण कर दी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा सोमवार (8 दिसंबर) को हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त फ्रंट के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए की. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है.

कर्मचारी सरकार की रीढ़ की तरह कार्य करते हैं- सुखविंदर सिंह सुक्खू

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कर्मचारी सरकार की रीढ़ की तरह कार्य करते हैं. ऐसे में उनकी समस्याओं और मांगों का उचित समाधान करना प्रदेश सरकार का दायित्व है. सेवानिवृत्ति के उपरान्त कर्मचारी अपने सामाजिक सरोकारों का बिना किसी बाधा के निर्वहन सुनिश्चित कर सकें.

सीएम ने आगे कहा कि इसलिए प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के बाद ओपीएस बहाल की. इससे प्रदेश के 1 लाख 36 हजार कर्मचारी लाभांवित हुए हैं. सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पेंशनरों की मांगों का समाधान सुनिश्चित कर रही है और उनकी विभिन्न देनदारियों की अदायगी भी समय-समय पर की जा रही है.

सीएम ने बीजेपी सरकार के कार्यकाल का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार संसाधनों के सृजन के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन भी सुनिश्चित कर रही है. पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान वित्तीय कुप्रबंधन से प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा और कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियों की अदायगी भी समय सीमा में पूर्ण नहीं हो पाई.

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कर्मचारियों और पेंशनरों की सभी देनदारियां प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है. हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त फ्रंट के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया.