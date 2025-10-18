हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष पर सस्पेंस बरकरार, CM सुक्खू ने दिया ये बड़ा अपडेट

हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष पर सस्पेंस बरकरार, CM सुक्खू ने दिया ये बड़ा अपडेट

Himachal Politics: मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू दिल्ली से लौटे, जहाँ उन्होंने हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि नाम हाई कमान तय करेगा और सोशल मीडिया अफवाहों से बचें.

By : पराक्रम चन्द | Updated at : 18 Oct 2025 07:04 PM (IST)
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे से हिमाचल लौटे. दिल्ली दौरे से लौट के बाद शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हिमाचल कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद को लेकर चल रही चर्चाओं पर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का नाम तय होने के बाद इसकी सूचना दे दी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं से बचना चाहिए. वहीं, इस दौरान मुख्यमंत्री ने HRTC कर्मचारियों और प्रदेश पेंशनरों के मुद्दे पर कहा है. सरकार कर्मचारियों पेंशनरों की समस्याओं का हल निकालने के लिए कार्रवाई करेगी.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के दिल्ली दौरे के बाद प्रदेश में हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्तियों को लेकर तेज हुई चर्चाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष का नाम तय होने के बाद इसकी सूचना दे दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष का नाम पार्टी हाई कमान तय करेगा. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं से बचना चाहिए.

'दिवाली से पहले कर्मचारी पेंशनरों के खाते में आ जाएगा DA का एरियर'

वहीं, हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम और प्रदेश के पेंशनरों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पेंशनरों का सम्मान करती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व जयराम सरकार को RDG ग्रांट का अतिरिक्त पैसा मिला लेकिन देनदारियां नहीं चुकाई गई. उन्होंने कहा कि तमाम मुश्किलों के बावजूद सरकार ने 75 वर्ष से ऊपर की आयु के पेंशनरों की देनदारियां चुका दी है. साथ ही दिवाली से पहले सरकार ने 3% DA देने की घोषणा की है. इसके साथ ही अप्रैल से सितंबर माह तक का DA का एरियर भी दिवाली से पहले कर्मचारी पेंशनरों के खाते में आ जाएगा.

'HRTC को मजबूत करने की है आवश्यकता'

इसके अलावा HRTC पेंशनरों के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उनकी समस्याओं को समझ रही है. लेकिन, प्रदेश सरकार HRTC को मजबूत करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि 57 करोड़ की ग्रांट सरकार हर साल देती है. लेकिन रूटिंग खर्च चलाने के लिए निगम को अपने स्तर पर काम करना होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवाली के अवसर पर 10 करोड़ की अतिरिक्त ग्रांट HRTC को देने के लिए कहा गया है.

'प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ की सहायता देने की की थी घोषणा'

उधर आपदा प्रभावित लोगों तक मदद न पहुंचाने के विपक्ष के आरोपों पर CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में आपदा प्रभावितों तक मदद पहुंचाने का काम कर रही है. आपदा में घर गंवाने वाले लोगों को 7 लाख और सामान के लिए अतिरिक्त 70 हज़ार दे रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रदेश को आपदा के लिए 1500 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की थी. प्रदेश सरकार को अब तक उस सहायता का इंतज़ार है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सहायता अभी नहीं मिलती है तो सरकार अपने स्तर पर प्रदेश के आपदा प्रभावितों तक मदद पहुंचेगी.

Published at : 18 Oct 2025 07:04 PM (IST)
Himachal Politics SUKHVINDER SINGH SUKHU HImachal Pradesh News
