(Source: ECI/ABP News)
पश्चिम बंगाल चुनाव के रिजल्ट के बीच CM सुक्खू ने EVM पर उठाए सवाल, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप
Assembly Polls Results 2026: मुख्यमंत्री सुक्खू ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी टिप्पणी करते हुए बीजेपी पर वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बीजेपी कई गंभीर आरोप लगाए हैं.
- केरल में कांग्रेस की जीत को जनता का भरोसा बताया गय.
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि इन चुनावों में कांग्रेस को मात्र 20 फीसदी ही वोट मिले थे, जिससे EVM मशीन पर शंका उत्पन्न होती है. इतनी कम परसेंटज हिमाचल में कभी नहीं हुई थी. सीएम ने कहा कि उस वक्त भी मैंने EVM पर सवाल उठाए थे.
मुख्यमंत्री सुक्खू ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी टिप्पणी करते हुए बीजेपी पर वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनावों में सामाजिक और धार्मिक आधार पर मतदाताओं को बांटने की कोशिश कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. साथ ही कहा कि बीजेपी ने ममता सरकार की 15 साल की सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाया है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बंगाल में मजबूती के साथ उभरेगी और जनता का समर्थन उसे और अधिक मिलेगा.
क्या कहा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने?
बीजेपी ईडी (ED) और सीबीआई (CBI) और चुनाव आयोग तक को हथियार और कार्यकर्ता बनाकर अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करती है. जिस तरह पोस्टर बैनर और माइक से प्रचार होता है, इन संस्थानों को बीजेपी ने इस्तेमाल किया है. उन्होंने कहा कि पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने 20 साल बाद सभी सीटों पर चुनाव लड़ा. ममता बनर्जी कांग्रेस में रहीं और उसके बाद अपनी पार्टी TMC बनाई. इससे कांग्रेस को भारी नुक्सान उठाना पड़ा था. अब कांग्रेस आने वाले समय में वहां मजबूत होगी. कांग्रेस 49 साल से पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं आई है, हालांकि, दूसरी पार्टियों के साथ जरूर सरकारें बनाई.
उधर केरल में कांग्रेस की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसे जनता के भरोसे की जीत बताया. हालांकि, उन्होंने भी मुख्यमंत्री की तरह ही ईवीएम के पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए, लेकिन पश्चिमी बंगाल की जीत पर बीजेपी को बधाई दी. इसके साथ ही हार पर कांग्रेस पार्टी के मंथन की बात भी कही.
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