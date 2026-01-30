हिमाचल: मंत्री-अफसर में टकराव, यादविंदर गोमा ने DC मंडी के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सरकार और नौकरशाही (Bureaucracy) के बीच की खींचतान एक बार फिर सतह पर आ गई है. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बाद अब युवा सेवा एवं खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मंत्री गोमा ने मंडी के जिला उपायुक्त (DC) अपूर्व देवगन (IAS) के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन (Privilege Motion) का नोटिस दिया है.

मामला 25 जनवरी 2026 का है, जब कैबिनेट मंत्री यादविंदर गोमा गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए मंडी पहुंचे थे. मंत्री का आरोप है कि उनके आगमन के दौरान प्रशासनिक प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गईं. नोटिस के अनुसार, जब वे मंडी पहुंचे तो न तो डीसी वहां मौजूद थे और न ही उनके अनुपस्थित होने की कोई पूर्व सूचना दी गई थी.

नोटिस में लगाए गए गंभीर आरोप

मंत्री यादविंदर गोमा ने अपने नोटिस में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए हैं, राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम (गणतंत्र दिवस) से पहले किसी कैबिनेट मंत्री के जिले में पहुंचने पर डीसी या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की मौजूदगी अनिवार्य होती है, जो कि नहीं थी. डीसी का न तो खुद उपस्थित होना और न ही बाद में कोई स्पष्टीकरण देना, एक निर्वाचित प्रतिनिधि और संवैधानिक पद का अपमान है. इसे तैयारी की कमी और प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर मामला करार दिया गया है.

नियमों का हवाला: यह नोटिस हिमाचल विधानसभा की कार्यविधि एवं संचालन नियमावली के अध्याय-XII के नियम 75 के तहत दिया गया है. मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि डीसी मंडी से स्पष्टीकरण तलब किया जाए और भविष्य के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए जाएं.

बढ़ सकती हैं डीसी की मुश्किलें

विशेषाधिकार हनन का नोटिस विधानसभा में एक गंभीर विधायी कदम माना जाता है. यदि विधानसभा अध्यक्ष इस नोटिस को स्वीकार कर लेते हैं, तो यह मामला 'विशेषाधिकार समिति' (Privilege Committee) के पास जाएगा. दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है. फिलहाल, इस पूरे प्रकरण पर डीसी मंडी अपूर्व देवगन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

अफसरशाही पर बढ़ता अविश्वास

हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से मंत्रियों द्वारा अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठाना आम होता जा रहा है. यादविंदर गोमा के इस कदम ने प्रदेश की राजनीति में यह बहस फिर से छेड़ दी है कि क्या सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बीच तालमेल की भारी कमी है.