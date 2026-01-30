हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल: मंत्री-अफसर में टकराव, यादविंदर गोमा ने DC मंडी के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस

हिमाचल: मंत्री-अफसर में टकराव, यादविंदर गोमा ने DC मंडी के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस

Himachal News: हिमाचल में मंत्रियों और नौकरशाही के बीच बढ़ती खींचतान के बीच युवा सेवा एवं खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने मंडी के DC के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 30 Jan 2026 07:38 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सरकार और नौकरशाही (Bureaucracy) के बीच की खींचतान एक बार फिर सतह पर आ गई है. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बाद अब युवा सेवा एवं खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मंत्री गोमा ने मंडी के जिला उपायुक्त (DC) अपूर्व देवगन (IAS) के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन (Privilege Motion) का नोटिस दिया है.

मामला 25 जनवरी 2026 का है, जब कैबिनेट मंत्री यादविंदर गोमा गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए मंडी पहुंचे थे. मंत्री का आरोप है कि उनके आगमन के दौरान प्रशासनिक प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गईं. नोटिस के अनुसार, जब वे मंडी पहुंचे तो न तो डीसी वहां मौजूद थे और न ही उनके अनुपस्थित होने की कोई पूर्व सूचना दी गई थी.

नोटिस में लगाए गए गंभीर आरोप

मंत्री यादविंदर गोमा ने अपने नोटिस में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए हैं, राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम (गणतंत्र दिवस) से पहले किसी कैबिनेट मंत्री के जिले में पहुंचने पर डीसी या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की मौजूदगी अनिवार्य होती है, जो कि नहीं थी. डीसी का न तो खुद उपस्थित होना और न ही बाद में कोई स्पष्टीकरण देना, एक निर्वाचित प्रतिनिधि और संवैधानिक पद का अपमान है.  इसे तैयारी की कमी और प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर मामला करार दिया गया है.

नियमों का हवाला: यह नोटिस हिमाचल विधानसभा की कार्यविधि एवं संचालन नियमावली के अध्याय-XII के नियम 75 के तहत दिया गया है. मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि डीसी मंडी से स्पष्टीकरण तलब किया जाए और भविष्य के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए जाएं.

बढ़ सकती हैं डीसी की मुश्किलें

विशेषाधिकार हनन का नोटिस विधानसभा में एक गंभीर विधायी कदम माना जाता है. यदि विधानसभा अध्यक्ष इस नोटिस को स्वीकार कर लेते हैं, तो यह मामला 'विशेषाधिकार समिति' (Privilege Committee) के पास जाएगा. दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है. फिलहाल, इस पूरे प्रकरण पर डीसी मंडी अपूर्व देवगन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

अफसरशाही पर बढ़ता अविश्वास

हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से मंत्रियों द्वारा अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठाना आम होता जा रहा है. यादविंदर गोमा के इस कदम ने प्रदेश की राजनीति में यह बहस फिर से छेड़ दी है कि क्या सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बीच तालमेल की भारी कमी है.

और पढ़ें

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read
Published at : 30 Jan 2026 07:34 PM (IST)
Tags :
Yadvinder Goma HIMACHAL NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का दिया आदेश 
SC का बड़ा फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का आदेश 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डबल इंजन ही नहीं डिब्बे भी आपस में टकरा रहे', BJP विधायक ने रोके योगी के मंत्री तो बोले अखिलेश यादव
योगी के मंत्री को बीजेपी विधायक ने रोका तो अखिलेश यादव ने ली चुटकी, 'ये तो सैंपल है...'
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' को नंबर 1 की कुर्सी से हिला नहीं पाए सनी देओल, धुआंधार कमाई के बावजूद 'बॉर्डर 2' नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड
धुआंधार कमाई के बाद भी Pushpa 2 का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई 'बॉर्डर 2'
इंडिया
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', शशि थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026: LTCG & STCG Tax में बड़ी राहत | Investors के लिए Game-Changer | Paisa Live
Mardaani 3 Review: Rani Mukerj ने मचा दिया धमाल, कहानी हर किसी को हैरान कर देगी!
Sadhvi Prem Baisa Death: साध्वी की मौत, आत्महत्या या साजिश? Instagram Post का राज चौंका देगा | ABP
Bollywood News: बदलता बॉलीवुड और गोविंदा की दूरी, क्या यही है करियर ठहराव की वजह?
Tum se Tum Tak: 😲Anu को हो रही है तकलीफ, क्या mummy-papa समझ पाएंगे उसका दर्द ? #sbs (30.01.2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का दिया आदेश 
SC का बड़ा फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का आदेश 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डबल इंजन ही नहीं डिब्बे भी आपस में टकरा रहे', BJP विधायक ने रोके योगी के मंत्री तो बोले अखिलेश यादव
योगी के मंत्री को बीजेपी विधायक ने रोका तो अखिलेश यादव ने ली चुटकी, 'ये तो सैंपल है...'
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' को नंबर 1 की कुर्सी से हिला नहीं पाए सनी देओल, धुआंधार कमाई के बावजूद 'बॉर्डर 2' नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड
धुआंधार कमाई के बाद भी Pushpa 2 का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई 'बॉर्डर 2'
इंडिया
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', शशि थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप में इस टीम के लिए एक साथ खेलेंगे इंडिया-पाकिस्तान के खिलाड़ी! स्क्वॉड का हुआ एलान; भारतीय खिलाड़ी बना कप्तान
2026 टी20 वर्ल्ड कप में इस टीम के लिए एक साथ खेलेंगे भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ी! स्क्वॉड का हुआ एलान
इंडिया
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
Parenting
Child Education: सावधान! आपका घर ही बन रहा है बच्चे की तरक्की में रुकावट? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा
सावधान! आपका घर ही बन रहा है बच्चे की तरक्की में रुकावट? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा
शिक्षा
फरवरी 2026 में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज? यहां देखें पूरी छुट्टियों की लिस्ट
फरवरी 2026 में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज? यहां देखें पूरी छुट्टियों की लिस्ट
ENT LIVE
Daldal Series Review: Bhumi Padnekar, Samara Tijori और Aditya Rawal की कमाल की एक्टिंग
Daldal Series Review: Bhumi Padnekar, Samara Tijori और Aditya Rawal की कमाल की एक्टिंग
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Embed widget