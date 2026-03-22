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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal Budget News: हिमाचल के CM का वेतन आधा, दिहाड़ीदारों को राहत, जानें बजट के बड़े फैसले

Himachal Budget News: हिमाचल के CM का वेतन आधा, दिहाड़ीदारों को राहत, जानें बजट के बड़े फैसले

Himachal Budget News In Hindi: आर्थिक चुनौतियों के बीच मुख्यमंत्री सहित अधिकारियों के वेतन में कटौती की गई है. दिहाड़ीदारों का मानदेय बढ़ाया गया है और कर्मचारियों के भुगतान समय पर करने का लक्ष्य.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: जतिन राय | Updated at : 22 Mar 2026 07:42 AM (IST)
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने बजट 2026-27 में एक साथ कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं. जहां एक ओर आम कर्मचारियों और दिहाड़ीदारों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है. वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री से लेकर वरिष्ठ नौकरशाहों तक के वेतन को अस्थाई रूप से स्थगित करने का कड़ा निर्णय लिया गया है. बजट में राजस्व घाटा 6577 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा 9658 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जो प्रदेश की आर्थिक चुनौतियों को दर्शाता है.

बजट में विधायक क्षेत्र विकास निधि को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ 25 लाख रुपये किया गया है. यानी निधि में 25 लाख रुपये की बढ़ोतरी की गई है जिससे विधायक अपने क्षेत्र में अधिक विकास कार्य करवा सकेंगे.

 CM का 50%, मंत्रियों का 30% और विधायकों का 20% वेतन 6 माह के लिए स्थगित

बजट में वेतन स्थगन को लेकर बड़ा और कठोर फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री का 50 फीसदी वेतन 6 माह के लिए स्थगित किया गया है. उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रियों का 30 फीसदी वेतन अस्थाई रूप से रोका जाएगा जबकि विधायकों का 20 फीसदी वेतन स्थगित होगा. चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का वेतन भी 20 फीसदी स्थगित किया जाएगा.

मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों का 30 फीसदी वेतन रोका जाएगा. DGP और विभाग प्रमुखों यानी HOD का भी 30 फीसदी वेतन स्थगित होगा. ग्रुप A और B कर्मियों का वेतन 6 माह के लिए 3 फीसदी स्थगित किया गया है.

 दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 25 रुपये बढ़ी

मुख्यमंत्री ने हिमाचल के दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 25 रुपये बढ़ाई है. आउटसोर्स कर्मियों, पैरा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, सिलाई अध्यापिकाओं और आशा वर्कर का मानदेय 1000 रुपये बढ़ाया गया है. जबकि मिड डे मील वर्कर, जल रक्षक, एसएमसी, IT टीचर, राजस्व चौकीदारों और जल रक्षकों का मानदेय 500 रुपये तक बढ़ाया गया है.

 कर्मचारियों के सभी भुगतान समय पर होंगे

सरकार ने वायदा किया है कि कर्मचारियों के सभी भुगतान समय पर किए जाएंगे. वर्ष 2016 के पेंशनरों को वित्त वर्ष 2026-27 में भुगतान किया जाएगा. चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का बकाया भुगतान किया जाएगा. अनुबंध और दैनिक भोगी कर्मियों को सितंबर 2026 में नियमित किया जाएगा.

 राजस्व घाटा 6577 करोड़, राजकोषीय घाटा 9658 करोड़

बजट में राजस्व घाटा 6577 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा 9658 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है. यह आंकड़े प्रदेश की आर्थिक स्थिति की गंभीर चुनौतियों को दर्शाते हैं जिसके चलते मुख्यमंत्री से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक के वेतन स्थगन जैसे कठोर फैसले लेने पड़े हैं. सरकार का प्रयास है कि राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए आम कर्मचारियों और दिहाड़ीदारों को राहत भी दी जाए.

 

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 22 Mar 2026 07:42 AM (IST)
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