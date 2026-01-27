हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार (27 जनवरी) नई दिल्ली में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु से शिष्टाचार भेंट की. इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हवाई पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे और केंद्र से उदार वित्तीय सहायता का आग्रह किया.

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि कांगड़ा जिला पर्यटन की दृष्टि से राज्य की 'पर्यटन राजधानी' बनने की ओर अग्रसर है. उन्होंने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए केंद्र सरकार से विशेष अनुदान (Grant) प्रदान करने का अनुरोध किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई पट्टी के विस्तार से बड़े विमानों का संचालन संभव होगा, जिससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

आज नई दिल्ली में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री से भेंट कर हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क को सुदृढ़ करने से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की।

शिमला हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन का समय बढ़ाकर सायं 4 बजे तक करने, कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए विशेष केंद्रीय सहायता तथा कुल्लू और शिमला… pic.twitter.com/86K8Lv63J2 — Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) January 27, 2026

हिमाचल की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, मुख्यमंत्री ने खराब मौसम और कम दृश्यता की स्थिति में भी उड़ानें जारी रखने के लिए 'विशेष विजुअल फ्लाइट रूल्स' (VFR) लागू करने का सुझाव दिया. उन्होंने आग्रह किया कि न्यूनतम दृश्यता मापदंड को वर्तमान के 5 किलोमीटर से घटाकर 2.5 किलोमीटर किया जाए, ताकि उड़ानों के रद्द होने की दर को कम किया जा सके.

सुरक्षा और संचालन समय में बदलाव की मांग

बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए एक व्यावहारिक सुझाव भी दिया. उन्होंने कुल्लू और शिमला हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था को CISF के स्थान पर हिमाचल प्रदेश पुलिस को सौंपने का अनुरोध किया. इसके अतिरिक्त, उन्होंने शिमला हवाई अड्डे पर उड़ानों के संचालन का समय बढ़ाकर शाम 4 बजे तक करने का आग्रह किया ताकि पर्यटकों को अधिक विकल्प मिल सकें.

चार नए हेलीपोर्ट को जल्द मंजूरी की उम्मीद

मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़-शिमला हवाई सेवा की आवृत्ति (Frequency) बढ़ाने और प्रदेश में प्रस्तावित चार नए हेलीपोर्ट्स को शीघ्र प्रशासनिक स्वीकृति देने की मांग उठाई. केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने इन प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए अधिकारियों को कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए संयुक्त बैठक करने के निर्देश दिए.

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह भी उपस्थित रहे. केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार हिमाचल में विमानन क्षेत्र के विकास के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी.