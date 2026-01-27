हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशकेंद्रीय मंत्री से मिले CM सुक्खू, कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार और विजिबिलिटी नियमों में राहत की मांग

केंद्रीय मंत्री से मिले CM सुक्खू, कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार और विजिबिलिटी नियमों में राहत की मांग

Himachal News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री से मिलकर हिमाचल में हवाई पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 27 Jan 2026 09:02 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार (27 जनवरी) नई दिल्ली में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु से शिष्टाचार भेंट की. इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हवाई पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे और केंद्र से उदार वित्तीय सहायता का आग्रह किया.

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि कांगड़ा जिला पर्यटन की दृष्टि से राज्य की 'पर्यटन राजधानी' बनने की ओर अग्रसर है. उन्होंने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए केंद्र सरकार से विशेष अनुदान (Grant) प्रदान करने का अनुरोध किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई पट्टी के विस्तार से बड़े विमानों का संचालन संभव होगा, जिससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

हिमाचल की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, मुख्यमंत्री ने खराब मौसम और कम दृश्यता की स्थिति में भी उड़ानें जारी रखने के लिए 'विशेष विजुअल फ्लाइट रूल्स' (VFR) लागू करने का सुझाव दिया. उन्होंने आग्रह किया कि न्यूनतम दृश्यता मापदंड को वर्तमान के 5 किलोमीटर से घटाकर 2.5 किलोमीटर किया जाए, ताकि उड़ानों के रद्द होने की दर को कम किया जा सके.

सुरक्षा और संचालन समय में बदलाव की मांग

बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए एक व्यावहारिक सुझाव भी दिया. उन्होंने कुल्लू और शिमला हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था को CISF के स्थान पर हिमाचल प्रदेश पुलिस को सौंपने का अनुरोध किया. इसके अतिरिक्त, उन्होंने शिमला हवाई अड्डे पर उड़ानों के संचालन का समय बढ़ाकर शाम 4 बजे तक करने का आग्रह किया ताकि पर्यटकों को अधिक विकल्प मिल सकें.

चार नए हेलीपोर्ट को जल्द मंजूरी की उम्मीद

मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़-शिमला हवाई सेवा की आवृत्ति (Frequency) बढ़ाने और प्रदेश में प्रस्तावित चार नए हेलीपोर्ट्स को शीघ्र प्रशासनिक स्वीकृति देने की मांग उठाई. केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने इन प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए अधिकारियों को कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए संयुक्त बैठक करने के निर्देश दिए.

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह भी उपस्थित रहे. केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार हिमाचल में विमानन क्षेत्र के विकास के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी.

और पढ़ें

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read
Published at : 27 Jan 2026 09:02 PM (IST)
Tags :
HIMACHAL NEWS Kinjarapu Ram Mohan Naidu SUKHVINDER SINGH SUKHU
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'एक तिहाई दुनिया की आबादी को...', भारत-EU ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया क्या होगा फायदा
'एक तिहाई दुनिया की आबादी को...', भारत-EU ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया क्या होगा फायदा
महाराष्ट्र
'मैंने सीना ठोककर महाराष्ट्र में कराया सत्ता परिवर्तन', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर हमला
'मैंने सीना ठोककर महाराष्ट्र में कराया सत्ता परिवर्तन', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर हमला
क्रिकेट
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: आशिकों की कॉलोनी में शाहिद–दिशा की फ्रेश केमिस्ट्री ने मचाया धमाल (27.01.2026)
Ayodhya GST Officer: शंकराचार्य के खिलाफ इस्तीफागुस्से में GST Officer पर जबरदस्त बरसे!
Budget 2026: Joint Income Tax Return से Middle Class को बड़ी राहत | Paisa Live
Vizhinjam Port: India का नया Maritime Hub जो China और Singapore को टक्कर देगा | Paisa Live
₹92 तक टूटा Rupee, Dollar के सामने Middle Class पर सीधा असर | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एक तिहाई दुनिया की आबादी को...', भारत-EU ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया क्या होगा फायदा
'एक तिहाई दुनिया की आबादी को...', भारत-EU ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया क्या होगा फायदा
महाराष्ट्र
'मैंने सीना ठोककर महाराष्ट्र में कराया सत्ता परिवर्तन', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर हमला
'मैंने सीना ठोककर महाराष्ट्र में कराया सत्ता परिवर्तन', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर हमला
क्रिकेट
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
विश्व
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? आसिम मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक 4 ब्रिटिश नागरिक गिरफ्तार
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक चार गिरफ्तार
हेल्थ
Skin Cancer: सावधान! सिर्फ धूप से ही नहीं, शरीर के इन 'छिपे हुए' हिस्सों में भी हो सकता है स्किन कैंसर
सावधान! सिर्फ धूप से ही नहीं, शरीर के इन 'छिपे हुए' हिस्सों में भी हो सकता है स्किन कैंसर
यूटिलिटी
आपके घर के लिए कितने लीटर का गीजर सही रहेगा, जान लीजिए काम की बात
आपके घर के लिए कितने लीटर का गीजर सही रहेगा, जान लीजिए काम की बात
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget