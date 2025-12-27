हिमाचल प्रदेश: कार्टून देखने पर डांट पड़ी तो घर छोड़ गई 7 साल की बच्ची, जानें फिर क्या हुआ?

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 27 दिसंबर को कार्टून देखने को लेकर सात साल की बच्ची अपना घर छोड़कर चली गई. ऐसा कहा जा रहा कि मां द्वारा बच्ची को डांटा गया जिससे नाराज होकर बच्ची अपना घर छोड़कर चली गई. जिसके बाद पुलिस ने बच्ची की गहन तलाश शुरू की.

कार्टून देखने को लेकर डाटा तो बच्ची ने घर छोड़ा

अधिकारियों के अनुसार, घटना शुक्रवार सुबह हमीरपुर जिले के भोरंज क्षेत्र के एक गांव में हुई थी. जहां बच्ची की मां घर पर अपने तीन बच्चों के साथ थी और उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी को कार्टून देखने को लेकर डांटा तथा खाना खाने को कहा था. जिसके बाद अधिकारियों ने बताया कि डांट से नाराज होकर बच्ची चुपचाप अपने घर से निकल गई और मां के कामों में व्यस्त होने के कारण उन्हें इस बात का पता नहीं चला. फिर जब सुबह काफी समय बीत जाने के बाद भी बच्ची का कोई पता नहीं चला तो परिवार घबरा गया और तुरंत भोरंज थाने को सूचना दी.

घर के पांच किलोमीटर दूर से पिली बच्ची

मामला एक छोटी बच्ची की सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांचना शुरू किया. अधिकारियों ने बताया कि करीब चार घंटे की कड़ी तलाश अभियान के बाद बच्ची का पता चला जो अपने घर से पांच किलोमीटर दूर तक पैदल चली गई थी. जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को बड़ी मुश्किल से ढूंढ़ा

बच्ची के मिल जाने पर माता-पिता ने जताया अभार

बच्ची के मिल जाने के बाद अधिकारियों ने बच्ची को उसके माता-पिता को सौंप दिया. जिसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली और पुलिस प्रशासन का आभार जताया. पुलिस अधीक्षक (एसपी) बलबीर सिंह ने बताया कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण बच्ची को कुछ ही घंटे में खोज लिया गया था.