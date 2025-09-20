हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल के हवलदार बलदेव चंद जम्मू कश्मीर में शहीद, आतंकियों से लोहा लेते हुए दी शहादत

हिमाचल के हवलदार बलदेव चंद जम्मू कश्मीर में शहीद, आतंकियों से लोहा लेते हुए दी शहादत

Himachal Pradesh Jawan Martyred In Kishtwar: हिमाचल के रहने वाले हवलदार बलदेव चंद आतंकियों से लोहा लेते हुए जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में शहीद हो गए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Sep 2025 07:36 PM (IST)

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के हवलदार बलदेव चंद की जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में शहीद हो गए हैं. उनकी शहादत के बाद से उनके जिले में शोक की लहर है. किश्तवाड़ में आतंकवादियों के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में हवलदार बलदेव चंद ने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी. उनकी शहादत पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी श्रद्धांजलि दी है.

सीएम सुक्खू ने एक्स हैंडल पर लिखा, "बिलासपुर ज़िला की झंडूता तहसील के निवासी हवलदार बलदेव चंद जी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में घायल हो गए थे. आज उनके निधन का दुःखद समाचार सुनकर मन वेदना से भर गया. देश की सेवा में एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक के रूप में उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा. देश उनके बलिदान का हमेशा ऋणी रहेगा."

उन्होंने लिखा कि ईश्वर दिवंगत की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को दुःख की इस घड़ी में धैर्य एवं संबल प्रदान करें. मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं.

शहीद बलदेव चंद, सुपुत्र हवलदार विशन दास (रिटायर), गांव के डाकघर गंगलोह, तहसील झण्डूता, जिला बिलासपुर के निवासी थे. इस दुखद खबर ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया है.

गांव में शोक की लहर

हवलदार बलदेव चंद की शहादत की सूचना मिलते ही उनके पैतृक गांव और आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई है. ग्रामीणों की आंखें नम हैं, लेकिन साथ ही उनके बलिदान पर गर्व भी है. स्थानीय निवासियों ने बताया कि बलदेव चंद साहसी सैनिक थे, जिन्होंने देशसेवा को अपने जीवन का ध्येय बनाया था.

शहीद का पार्थिव शरीर शनिवार (20 सितंबर)  को उनके गांव थेह पहुंचने की संभावना है. उनके अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि के लिए क्षेत्र में तैयारियां शुरू हो गई हैं. उनकी वीरता और देशभक्ति की कहानियां गांव-गांव में गूंज रही हैं.

'सिर गर्व से ऊंचा किया'

उनकी शहादत पर एक स्थानीय निवासी ने कहा, "बलदेव ने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, लेकिन उनकी शहादत का दुख हमें हमेशा सालता रहेगा. हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शहीद बलदेव चंज की आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और उनके परिजनों, मित्रों व समुदाय को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करें."

Input By : परी शर्मा
Published at : 20 Sep 2025 07:34 PM (IST)
Tags :
Bilaspur News SUKHVINDER SINGH SUKHU HImachal Pradesh News
