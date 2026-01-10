हरिपुरधार बस हादसा: न्यायिक जांच के आदेश,15 दिनों में मांगी रिपोर्ट, मृतकों को फौरी आर्थिक राहत

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के हरिपुरधार में शुक्रवार (9 जनवरी) को हुए भीषण बस हादसे के बाद प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है. इस दर्दनाक हादसे की गंभीरता को देखते हुए न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

शनिवार (10 जनवरी) को हिमाचल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व रेणुका जी के विधायक विनय कुमार, डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा और एसपी निश्चिंत सिंह नेगी ने संयुक्त रूप से दुर्घटनास्थल का मुआयना किया. विधायक विनय कुमार ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं. उन्होंने बचाव कार्य में स्थानीय लोगों द्वारा निभाई गई अहम भूमिका की भी सराहना की.

घायलों का मुफ्त इलाज और आर्थिक मदद

विधायक विनय कुमार ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार सभी घायलों का मुफ्त और बेहतर इलाज सुनिश्चित कर रही है. इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. प्रशासन की ओर से राहत कार्यों के तहत मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार रुपये की फौरी राहत राशि जारी कर दी गई है. घायलों की हर संभव मदद के लिए प्रशासनिक टीमें अस्पतालों में तैनात हैं.

15 दिनों के भीतर पूरी होगी न्यायिक जांच

डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बताया कि हादसे के असल कारणों का पता लगाने के लिए SDM संगड़ाह की देखरेख में एक विशेष जांच कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी को निर्देशित किया गया है कि वह 15 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रशासन को सौंपे.

हादसे की भयावहता

गौरतलब है कि शुक्रवार (9 जनवरी) को हरिपुरधार में 'जीत कोच' नामक निजी बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई थी। बस में क्षमता से अधिक कुल 66 लोग सवार थे. इस भीषण दुर्घटना में अब तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग हिमाचल के विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं.