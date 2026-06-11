हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHamirpur News: ओमान तट पर तेल टैंकर हमले में हमीरपुर के नाविक आदित्य शर्मा की मौत, गांव में छाया शोक

Hamirpur News: ओमान तट पर तेल टैंकर हमले में हमीरपुर के नाविक आदित्य शर्मा की मौत, गांव में छाया शोक

Hamirpur News In Hindi: ओमान तट पर तेल टैंकर हमले में हमीरपुर के नाविक की मौत हो गई. घर का इकलौता आदित्य डेक कैडेट के तौर पर तैनात था. परिजनों ने पार्थिव शरीर शीघ्र लाने और घटना के जांच की मांग की है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 11 Jun 2026 06:06 PM (IST)
Preferred Sources

ओमान तट के पास तेल टैंकर पर हुए हमले में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 23 वर्षीय नाविक आदित्य शर्मा की मौत हो गई. आदित्य जहाज पर डेक कैडेट के रूप में तैनात थे और अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे. घटना की खबर मिलते ही उनके गांव हड़ेटा में शोक की लहर दौड़ गई है.

सूत्रों के अनुसार, हमले के समय जहाज पर 24 भारतीय जवान और कर्मी मौजूद थे. इनमें से 21 को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि आदित्य शर्मा समेत तीन लोगों की मौत हो गई या वो लापता हैं. परिवार ने केंद्र और राज्य सरकार से आदित्य का पार्थिव शरीर शीघ्र भारत लाने की अपील की है. 

Kangra News: जंगल की भीषण आग ने घेरा मां नैना देवी मंदिर, 350 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला

परिवार गहरे सदमे में, जांच की मांग

परिजनों ने बताया कि आदित्य जल्द ही घर आने वाले थे, लेकिन अचानक यह दुखद समाचार आ गया. आदित्य के चाचा संजीव लखनपाल ने कहा कि पूरा परिवार गहरे सदमे में है. उन्होंने हमले के समय जहाज की स्थिति और जिम्मेदार परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की.

जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

आदित्य के दादा अशोक कुमार ने कहा, “हमारा इकलौता पोता अब इस दुनिया में नहीं रहा. यदि कहीं लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो.” पिता राजेश शर्मा ने भी गहरा दुख व्यक्त करते हुए पार्थिव शरीर शीघ्र लाने की अपील की. आदित्य के चचेरे भाई सुरेश शर्मा ने बताया कि परिवार को बीती रात घटना की जानकारी मिली. उन्होंने भी सरकार से पार्थिव शरीर को शीघ्र लाने की मांग की. 

हड़ेटा गांव का यह होनहार युवक समुद्री सेवा में अपना भविष्य संवार रहा था, लेकिन एक दर्दनाक घटना ने परिवार की सारी उम्मीदें छीन लीं। परिजन अब सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच और पार्थिव शरीर शीघ्र लाने की मांग कर रहे हैं.

हिमाचल कांग्रेस में चला अनुशासन का डंडा! पूर्व विधायक नीरज भारती विवाद पर हुई अहम बैठक

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 11 Jun 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
HIMACHAL NEWS Hamirpur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
Hamirpur News: ओमान तट पर तेल टैंकर हमले में हमीरपुर के नाविक आदित्य शर्मा की मौत, गांव में छाया शोक
ओमान तट पर तेल टैंकर हमले में हमीरपुर के नाविक आदित्य शर्मा की मौत, गांव में छाया शोक
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में मौसम बदला: 6 दिन बारिश, आंधी और ओलावृष्टि के आसार, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट
हिमाचल में मौसम बदला: 6 दिन बारिश, आंधी और ओलावृष्टि के आसार, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट
हिमाचल प्रदेश
Himachal: मंत्रियों-विधायकों को राहत, रुका वेतन जुलाई में मिलेगा, मुख्यमंत्री के 50% वेतन पर रोक जारी
हिमाचल: मंत्रियों-विधायकों को राहत, रुका वेतन जुलाई में मिलेगा, मुख्यमंत्री के 50% वेतन पर रोक जारी
हिमाचल प्रदेश
Kangra News: जंगल की भीषण आग ने घेरा मां नैना देवी मंदिर, 350 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला
जंगल की भीषण आग ने घेरा मां नैना देवी मंदिर, 350 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Indians Dead in Hormuz: महायुद्ध में 3 नागरिकों की मौत पर गुर्राया भारत ! अब क्या होगा? ABPLIVE
TMC Breakup | TMC MP Resignation: आधी रात Operation Lotus! ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ा?
Iran Israel War Update: ईरान का अमेरिका को आखिरी अल्टीमेटम | Trump | Big Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमले से बिगड़ रहे हालात, फौरन बंद हो अटैक', जहाज पर अमेरिकी हमले से गुस्साए भारत की दो टूक
3 दिन में तीन हमले, समंदर में US के दुस्साहस से भड़का भारत, ट्रंप से बोला- फौरन बंद हो अटैक
बिहार
Bihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ
Bihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ
बॉलीवुड
'डॉग वॉकर-माली बन जाऊंगा...', रिटायरमेंट पर बोले अक्षय कुमार, कही ये बड़ी बात
'डॉग वॉकर-माली बन जाऊंगा...', रिटायरमेंट पर बोले अक्षय कुमार, कही ये बड़ी बात
क्रिकेट
W, W, W... 'जीरो' रन पर 3 विकेट, ऑस्ट्रेलिया से टूटा 23 साल पुराना शर्मनाक रिकॉर्ड; बांग्लादेश ने रचा इतिहास
W, W, W... 'जीरो' रन पर 3 विकेट, ऑस्ट्रेलिया से टूटा 23 साल पुराना शर्मनाक रिकॉर्ड
ट्रेंडिंग
Husband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
विश्व
ईरान पर अमेरिका के हमलों से बिगड़ रहे मिडिल ईस्ट के हालात, 16 जून को फ्रांस में जुटेंगे G-7 के देश, जानें कौन-कौन होगा शामिल
ईरान पर अमेरिकी हमलों से बिगड़ रहे मिडिल ईस्ट के हालात, 16 जून को फ्रांस में जुटेंगे G-7 के देश
विश्व
Explained: तीन दिन में तीन जहाज स्वाहा! ईरान से जंग में भारतीय टैंकर क्यों डुबा रहा अमेरिका, भारत के लिए मुश्किल कैसे?
Explained: तीन दिन में तीन जहाज स्वाहा! ईरान से जंग में भारतीय टैंकर क्यों डुबा रहा अमेरिका?
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget