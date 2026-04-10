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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHamirpur News: हमीरपुर में बाबा बालक नाथ मंदिर जाते श्रद्धालुओं पर टूटी आफत, चट्टान गिरने से महिला जख्मी

Hamirpur News: हमीरपुर में बाबा बालक नाथ मंदिर जाते श्रद्धालुओं पर टूटी आफत, चट्टान गिरने से महिला जख्मी

Hamirpur News In Hindi: हमीरपुर के बाबा बालक नाथ मंदिर मार्ग पर देर रात चट्टान गिरने से अमृतसर की महिला श्रद्धालु घायल हुई. जबकि दो बच्चे सुरक्षित बच गए. सुरक्षा पर सवाल उठे.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 10 Apr 2026 04:37 PM (IST)
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हमीरपुर के बाबा बालक नाथ मंदिर क्षेत्र में गुरुवार (9 अप्रैल) देर रात एक बड़ा हादसा सामने आया. बैरियर नंबर एक के पास अचानक पहाड़ी से चट्टान दरककर सड़क पर गिर गई. उस समय करीब 15 से 20 श्रद्धालुओं का जत्था मंदिर की ओर जा रहा था. जैसे ही लोग उस स्थान के पास पहुंचे, तभी अचानक चट्टान नीचे आ गिरी और उसके टुकड़े चारों तरफ फैल गए. घटना इतनी अचानक हुई कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

इस हादसे में अमृतसर की रहने वाली 40 वर्षीय महिला देवी घायल हो गई. वह अपने दो बच्चों के साथ मंदिर में दर्शन करने आई थी. चट्टान के टुकड़े लगने से महिला के घुटने और बाजू में चोट आई.

हालांकि राहत की बात यह रही कि उसके साथ मौजूद दोनों बच्चे पूरी तरह सुरक्षित बच गए और एक बड़ा हादसा टल गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अगर चट्टान थोड़ा और आगे गिरती तो नुकसान ज्यादा हो सकता था.

स्थानीय लोगों ने की मदद

हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद दुकानदारों और श्रद्धालुओं ने तेजी से मदद शुरू की. प्रवीण कुमार और दीपक कल्पेश समेत अन्य लोगों ने महिला को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. मंदिर ट्रस्ट की टैक्सी सेवा में मौजूद फर्स्ट एड किट से महिला को प्राथमिक उपचार दिया गया. इसके बाद उसे ट्रस्ट के अस्थायी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया. फिलहाल महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है.

इस घटना के बाद मंदिर मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग के कई हिस्से बेहद संवेदनशील हैं, जहां से अक्सर पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है.

कुछ महीने पहले भी इसी इलाके में भूस्खलन की घटना सामने आई थी, जिसमें भी लोग बाल-बाल बचे थे. बावजूद इसके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अब तक नहीं किए गए.

प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने की मांग

स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने प्रशासन से मांग की है कि संवेदनशील स्थानों पर मजबूत जालियां लगाई जाएं, चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं और रात के समय बेहतर रोशनी की व्यवस्था की जाए. उनका कहना है कि हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं, ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम मजबूत होना जरूरी है.

मंदिर अधिकारी सुभाष मल्होत्रा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही कर्मचारियों को मौके पर भेज दिया गया था और एंबुलेंस की व्यवस्था भी तुरंत की गई.

उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रभावित क्षेत्र में जल्द ही फेंसिंग की जाएगी. फिलहाल लोगों को वैकल्पिक सुरक्षित मार्ग से जाने के निर्देश दिए गए हैं और मौके पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 10 Apr 2026 04:30 PM (IST)
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