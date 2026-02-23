शिमला में विदेश भेजने के नाम पर ठगी, 25 लाख हड़पने वाली आरोपी महिला गिरफ्तार

शिमला में विदेश भेजने के नाम पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है. शिमला पुलिस ने कबूतरबाजी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसने कनाडा का वीजा लगवाने का झांसा देकर करीब 25 लाख रुपये ठग लिए. यह मामला बालूगंज थाना क्षेत्र का है, जहां शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन भावना को विदेश भेजने के नाम पर आरोपी महिला और उसके साथियों ने मोटी रकम ऐंठ ली.

शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने भरोसा दिलाया कि वे कनाडा का पक्का वीजा लगवा देंगे. इसी भरोसे में आकर पीड़ित परिवार ने लगभग ₹25,00,000 की रकम दे दी. लेकिन न तो वीजा लगा और न ही पैसे वापस मिले. जब परिवार को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई.

पुलिस ने बिछाया जाल

मामले को गंभीरता से लेते हुए शिमला पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया. 22 फरवरी को बनाई गई इस टीम ने आरोपियों की तलाश में पंजाब और हरियाणा में दबिश दी. जांच के दौरान पता चला कि मुख्य आरोपी चंडीगढ़ के खरड़ इलाके में छिपी हुई है.

पुलिस टीम ने शिवालिक सिटी, चंडीगढ़ खरड़ में एक फ्लैट पर छापा मारकर आरोपी मंजू कुमारी को गिरफ्तार कर लिया. इससे पहले भी पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे चुकी थी, लेकिन आरोपी लगातार ठिकाने बदल रही थी.

मोबाइल सिम बदलकर करती थी संपर्क

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी बेहद शातिर तरीके से काम कर रही थी. वह बार-बार मोबाइल सिम बदल रही थी और केवल व्टस ऐप कॉल के जरिए संपर्क करती थी, ताकि पुलिस की पकड़ से बच सके.

फिलहाल पुलिस आरोपी महिला को शिमला ले आई है और उससे पूछताछ जारी है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह में और कौन-कौन शामिल है. इस मामले में 21 नवंबर 2025 को बालूगंज थाने में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने पर और भी खुलासे हो सकते हैं.