शिमला में सैकड़ों किसान सड़कों पर, सचिवालय के बाहर दिया धरना, यातायात प्रभावित

हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ के बैनर तले आज सैकड़ों किसानों ने शिमला में टोलैंड से लेकर सचिवालय तक मार्च किया और सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ है.

किसान-बागवान विदेशी सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने, भूमिहीन किसानों को पांच बीघा जमीन देने,भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू करने, दूध का न्यूनतम मूल्य 60 रुपए करने सहित कुल 14 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच किसानों ने सरकार को आर-पार की लड़ाई की चेतावनी दे दी है.

क्या बोले किसान नेता व पूर्व विधायक?

किसान नेता व पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि अब तो देश के सबसे बड़े न्यायालय ने भी आदेश दिए हैं कि गरीब और सीमांत किसानों को जमीन देने के लिए नीति बनाई जाए. सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर को ये आदेश दिया था और आज एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, सरकार ने इस संबंध में कुछ नहीं किया.

किसानों ने आर-पार की लड़ाई की दी चेतावनी

अगर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो किसान-बागवान आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे. दूध उत्पादकों और आपदा प्रभावितों की मांगें भी सरकार को माननी पड़ेगी. किसान नेताओं की ओर से सरकार से उनकी मांगों को पूरी करने की मांग की गई है.

किसानों ने निगम पर लगाए आरोप

SJVNL पर भी आरोप लगाते हुए उन्होंने निगम को प्रदेश का दूसरा लुटेरा बताया. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट मीटर बंद करने की भी मांग उठाई और कहा कि किसान भारी-भरकम बिल नहीं चुका पा रहे हैं. MIS के तहत मिलने वाला 1,500 करोड़ भी आज बंद हो गया है, जिसके लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकार दोषी हैं.

फोरलेन निर्माण के नाम पर हो रही मनमानी और उससे प्रभावित लोगों को न्याय देना होगा. जब तक सरकार सभी मांगो को लेकर आश्वासन नहीं देती तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.