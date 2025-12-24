शिमला में विंटर कार्निवाल का आगाज, सांस्कृतिक परेड और लोक कलाकारों का धमाल

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज से 9 दिवसीय विंटर कार्निवाल का आगाज हो गया है. कार्निवल की शुरुआत भव्य सांस्कृतिक परेड के साथ हुई, जिसे मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह परेड रिज स्थित एचपीएमएसी केंद्र से शुरू होकर लिफ्ट, मालरोड और स्कैंडल प्वाइंट से गुजरते हुए टाउन हॉल तक गई.

सांस्कृतिक परेड में प्रदेशभर से आए 272 लोक कलाकारों ने भाग लिया, जिन्होंने ढोल-नगाड़ों की थाप पर पारंपरिक नाटी करते हुए शिमला की सड़कों को उत्सव में बदल दिया. महिलाओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए महा नाटी डाली.जिसमें पारंपरिक परिधान में सजी करीब 200 महिलाओं ने सामूहिक नाटी प्रस्तुत की.

बुडियाच नृत्य दल रहे आकर्षण का केन्द्र

मुख्यमंत्री ने इसमें हिस्सा लिया. परेड के दौरान हिमाचल की विविध लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली. इसमें चम्बयाली, झमाकड़ा, महीरपुरी गिद्दा, सिरमौर का सिहंटू, कुल्लवी, मंडी की नागरीय और लुडड़ी, लाहौल की लाहुली, किन्नौरी, ठियोग की ठोडा और कुपवी-शिमला का बुडियाच नृत्य दल आकर्षण का केन्द्र रहे.

माहौल को रंगीन बना दिया क्यारी लोक वाद्य दल की प्रस्तुतियां

इसके साथ ही बिजट महाराज पारंपरिक लोक वाद्य दल, शाकवी ठियोग का मानणोश्वर लोक वाद्य दल, कोटेश्वरी सांस्कृतिक व लोक वाद्य दल नेहरा और कोटखाई का क्यारी लोक वाद्य दल की प्रस्तुतियों ने माहौल को रंगीन बना दिया.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है विंटर कार्निवल के माध्यम से हिमाचल की संस्कृति को जानने का युवाओं और पर्यटकों को मौका मिलेगा. पर्यटक शिमला पहुंच कर यहां के स्वच्छ वातावरण के साथ हिमाचल की संस्कृति का आनंद उठा सकते हैं.

जगह जगह बनाए गए हैं सेल्फी प्वाइंट

विंटर कार्निवल के दौरान मॉल रोड व रिज मैदान में लोगों के मनोरंजन के लिए जगह जगह बेहरुपीये, जादूगर सहित कई अन्य कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देते नजर आ रहे हैं. विंटर कार्निवाल में जगह जगह सेल्फी प्वाइंट भी बनाए गए हैं. विंटर कार्निवाल की पहली सांस्कृतिक संध्या में सारे गा मा पा की गायिका पायल ठाकुर और पंजाबी प्रसिद्ध गायक रोहनप्रीत सिंह धमाल मचाएंगे. कार्निवल के दौरान क्रिसमस ईव से लेकर न्यू ईयर तक संगीत, मनोरंजन और स्टार नाइट का आयोजन होगा, जिससे शिमला पहुंचे पर्यटकों को भरपूर आनंद मिलेगा.