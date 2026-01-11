हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशपेट्रोल से बिजली की तरफ हिमाचल, शिमला में 1000 टैक्सियां होंगी पूरी तरह इलेक्ट्रिक

पेट्रोल से बिजली की तरफ हिमाचल, शिमला में 1000 टैक्सियां होंगी पूरी तरह इलेक्ट्रिक

HP News: हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, जहां पहले चरण में 1,000 पेट्रोल टैक्सियों को ई-टैक्सी से बदला जाएगा. इससे प्रदूषण घटेगा और स्वच्छ परिवहन को बढ़ेगा.

By : आईएएनएस | Updated at : 11 Jan 2026 08:13 AM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है. राज्य सरकार पेट्रोल से चलने वाली टैक्सियों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलेगी. इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में 10 जनवरी को परिवहन तथा श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान की.

पहले चरण में राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना के तहत 1,000 पेट्रोल टैक्सियों को ई-टैक्सी से बदला जाएगा, जिससे स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बताया कि राज्य सरकार इस योजना के तहत टैक्सी मालिकों को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करेगी.

परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा किया जाए. जो पेट्रोल आधारित टैक्सियां ई-टैक्सी से बदली जाएंगी, उन्हें पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्रों पर स्क्रैप किया जाएगा ताकि पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को पूरी तरह से हटाया जा सके. सरकार का मानना है कि इससे ईंधन पर निर्भरता घटेगी और कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी.

सरकार 30 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी देगी

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी राज्य सरकार ने अहम कदम उठाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि निजी बस संचालन के लिए 390 ग्रामीण मार्गों पर परमिट आवंटित किए जाएंगे. आईएएनएस के मुताबिक, इसके लिए सरकार 30 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी देगी. इस पहल से दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर और नियमित परिवहन सुविधा मिलेगी. साथ ही निजी बस संचालन से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

पर्यावरण संरक्षण के साथ स्वरोजगार को बढ़ावा

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना के पहले चरण में ई-टैक्सी की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है. राजीव गांधी ई-टैक्सी योजना के तहत पात्र युवाओं को 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है और उनके वाहनों को सरकारी विभागों में तैनात करने की गारंटी भी दी जाती है. इस बैठक में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटैल, अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम, सचिव प्रियंका बसु इंग्टी, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर और श्रम आयुक्त वीरेंद्र शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

और पढ़ें
Published at : 11 Jan 2026 08:13 AM (IST)
Tags :
HP News SUKHVINDER SINGH SUKHU
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मचाडो के नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को देने के फैसले पर मचा बवाल, नोबेल कमेटी का आया बयान, जानें क्या कहा
मचाडो के नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को देने के फैसले पर मचा बवाल, नोबेल कमेटी का आया बयान, जानें क्या कहा
दिल्ली NCR
Delhi Weather: ठंड से कांप रही दिल्ली! राजधानी में टूटा सर्दी का रिकॉर्ड, IMD का येलो अलर्ट जारी
ठंड से कांप रही दिल्ली! राजधानी में टूटा सर्दी का रिकॉर्ड, IMD का येलो अलर्ट जारी
टेलीविजन
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: नॉयना की होगी बेइज्जती, तुलसी से मांगनी पड़ेगी माफी, मिहिर होगा खुश
नॉयना की होगी बेइज्जती, तुलसी से मांगनी पड़ेगी माफी, मिहिर होगा खुश
विश्व
'मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा...', ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली की PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
Advertisement

वीडियोज

Crime News : गैंग्स ऑफ पटना...वो खूनी घटना | sansani
Moradabad News: मुरादाबाद में बीजेपी नेता का स्टंट..चढ़ा रील बनाने का भूत | UP Hindi News
America Attack on Iran : ईरान पर आया बड़ा संकट अमेरिका करेगा हमला !
Charcha With Chitra: किसकी होगी BMC? महायुति VS महाविकास अघाड़ी पर श्रीकांत शिंदे ने क्या बताया?
Chitra Tripathi: नशे में धुत रईसजादों की रेस ने ली मासूमों की जान! | Janhit | ABP | Jaipur
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मचाडो के नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को देने के फैसले पर मचा बवाल, नोबेल कमेटी का आया बयान, जानें क्या कहा
मचाडो के नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को देने के फैसले पर मचा बवाल, नोबेल कमेटी का आया बयान, जानें क्या कहा
दिल्ली NCR
Delhi Weather: ठंड से कांप रही दिल्ली! राजधानी में टूटा सर्दी का रिकॉर्ड, IMD का येलो अलर्ट जारी
ठंड से कांप रही दिल्ली! राजधानी में टूटा सर्दी का रिकॉर्ड, IMD का येलो अलर्ट जारी
टेलीविजन
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: नॉयना की होगी बेइज्जती, तुलसी से मांगनी पड़ेगी माफी, मिहिर होगा खुश
नॉयना की होगी बेइज्जती, तुलसी से मांगनी पड़ेगी माफी, मिहिर होगा खुश
विश्व
'मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा...', ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली की PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
क्रिकेट
आदित्य अशोक का डेब्यू! पहले वनडे में भारत और न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आदित्य अशोक का डेब्यू! भारत और न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
ट्रेंडिंग
9 साल बाद दुकान में बॉयफ्रेंड को देख उड़ गए गर्लफ्रेंड के होश, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ प्यार भरा सरप्राइज वीडियो
9 साल बाद दुकान में बॉयफ्रेंड को देख उड़ गए गर्लफ्रेंड के होश, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ प्यार भरा सरप्राइज वीडियो
ट्रेंडिंग
"मैं क्या करूं राम मुझे बुढ्ढा मिल गया" शादी के बाद महिला को पता चला पति का ये सच, उड़ गए होश
हेल्थ
देश में हर 5 में से सिर्फ एक मौत का मेडिकल रिकॉर्ड होता है दर्ज, ICMR रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
देश में हर 5 में से सिर्फ एक मौत का मेडिकल रिकॉर्ड होता है दर्ज, ICMR रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget